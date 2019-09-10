【校園天地．正正得正】何明華會督中學　當學科遇上正向教育

香港聖公會何明華會督中學推行「中一創意價值教育課程」已近一年，在創意價值課中，學生學得投入、笑得真摯。這些真摯的笑臉，為老師帶來不少反思：怎麼同一批同學，在其他課堂的表現卻完全不一樣？ 以下就是幾位決心打破這局面的老師，努力把正向教育融入課堂、將孩子的歡笑延續下去的小故事：

當英文遇上正向教育

Stephanie陶宇汶老師帶著「唔試唔知」的心態，今年嘗試將價值教育課中的「開放」、「平等」、「信任」放在英文課堂中，刻意建構一個正向學習氛圍，希望藉此減輕學生對英文的「恐懼」及學英文的「痛苦」。因着「賽馬會『正正得正』教育計劃」，學校有幸認識到美國「關顧式課室管理」 (Responsive Classroom Management)的教學法，並發現這教學法與價值教育課的重心不謀而合，因此Stephanie在中一級英文課堂試行，引入小改變，給予「學業選擇」(Academic Choice)便是其中一例。

以「選擇」推動學習

教學時間緊迫，加上方便管理，老師一般都會要求所有學生完成相同的課業，題目、格式都要一樣，甚少給予學生選擇的機會。今年短文寫作，Stephanie嘗試讓學生選擇用自己喜愛的顔色寫字，他們可以畫插圖、加貼紙，甚至可以選擇題目。沒想到這小小的選擇空間，推動了一些愛創作、但怕英文的同學，面對他們最討厭的作文，有同學甚至寫多於三百字，這種引發學習動機的方法，比派糖果或巧克力更奏效。

給予學生選擇也是一種對學生的信任：相信他們認識自己，並能夠爲自己的學習負責。除了根據學生的程度設計分層課業，課業的内容也可稍作調整，讓同學按自己的學習情況及喜好，選擇合適自己的課業。老師初時也擔心學生會傾向選擇最淺易的工作紙，但事實上他們會細心比較及選擇，而且不少學生決定挑戰自己，向難度挑戰。

很感恩，這些小小的改變爲課堂注入了「開放」、「平等」和「信任」，爲這些在學習路上傷痕累累的孩子帶來了希望。

當中文遇上正向教育

中文讓學生感覺「沉悶死板」、「生活脫節」、「進度緊迫」、「考試導向」…甚至公開試有「死亡之科」之稱。中文科郭豪昌老師便決心以正向教育燃起學生對學習中文的熱情……

篇章教學．發掘古人品德情意

現今教育一直在追趕課程，能夠引導學生細味文章價值的空間實在不多，但郭sir在教授創意教育課時，經歷最深的，就是給予學生空間和反思所帶來的成長和改變。而中國文學寶庫中，蘊藏豐富親情、友情、愛情、忠、孝、義的思想；不離人生順逆、家國情懷、言志抒懷、理想追求，累積不少人生哲思。郭sir決定在教學上製造空間，與學生探討文章思想價值、文化意義，扣連對現今生活的反思，發掘古人品德情意，品味生活，欣賞人生。

為增加學生對周邊事物的觀察，郭sir安排了學生參與一項名為「文學散步．九龍城社區今昔」的跨科活動，結合文章閱讀、城市考察、人情體驗，發掘學習語文、鑒賞文章的趣味。活動先安排學生閱讀九龍城為描寫題材的篇章，再到該區實地考察。透過親身經歷，了解九龍城尚存舊事物，體會當地人、景、物變遷，關懷社區，感受當中的人情味，認識生活價值。考察後，學生需以九龍城作為寫作材料，撰文一篇，抒發對九龍城社區變遷感受。

Less is More．產生不一樣的效果

Less is More，看似減少了課堂上追趕課程的時間，但為學生增添了更多心靈空間。以上構思，並非大刀闊斧的改變。有時為學生想多一點，走多一步，可讓學習產生不一樣的效果。現今香港教育，很多時都是老師主導課堂，學生缺乏學習空間，只是硬性單向輸入知識，也不信任學生能夠自主學習，都是傳統教育制度中，令學生缺乏學習動機、不愉快學習的原因。

價值教育不單在獨立活動上，而是滲透到不同學科教學層面。讓每一個課堂，都是經歷學習，在不同的挑戰、實踐、感受中，逐步成長，建立正向思維及價值觀。相信給予學生空間，不是難事；老師懷著信心和勇氣，嘗試為傳統教學作出一點改變，這才是關鍵。

當藝術遇上正向教育

藝術教育是五育的重要一環，學生可在課程中不斷進行自學、思考、探索、以致創新，從而發展不同的能力與技能，從「做」中「學」，培養對藝術的興趣。除此以外，藝術教育亦十分重視培養學生的正確價值觀和積極的態度，能夠從學習中獲得滿足感、成就感，這亦與正向教育的理念不謀而合。

陳沁慧老師就用3個「R」：Respect、Retry、Reflect，去落實正向課堂

Respect

課堂開始前，老師會和學生帶出上課的原則—就是師生、生生之間的互相尊重。

「尊重」一詞看似簡單，但事實上並非每位學生均能透徹了解箇中意思。學生之間偶爾的閒聊，無意滲透了一些傷害別人的說話，例如：「你畫得咁樣衰」、「你畫緊乜呀？」「你識唔識架？」過往老師可能立即喝止同學安靜，繼續創作。自從推行正向課堂後，遇到以上情況，陳老師會先請兩位同學到課室一旁，分別問同學說出這些話的原因，再聆聽這些同學的感受，讓他們慢慢感受到自己的無意行為會對同學造成傷害。了解大家的原因後，我會提醒同學，課堂是建立於互相尊重的價值上，並給予機會同學「案件重演」，最後嘗試轉換表達的方式，由同學以較正面的言語鼓勵同學，才繼續上課。

教學初期，每當遇到學生的行為問題，均糾結於應即時處理，還是留待下課才處理，因為生怕即時處理會耽誤教學進度，也會影響學習能力較高學生的學習進程。自從認識了正向教育後，令陳老師反思到教育並不只為了教授學生知識，追趕課程或完成作品，教育真正的意義是培育學生的人格。（香港聖公會何明華會督中學圖片）

Retry

Retry是陳老師在課堂上常常提醒學生。上課時，陳老師言明她的期望不是視乎作品有多美、能運用幾多種技能，而是同學的投入程度：有否全情投入，是否願意多試多做等。老師會與學生一同訂立目標，鼓勵同學完成作品後，為友好同學或老師給予意見，再加入新元素，進行Retry共學的過程。

學期初，部分同學對此不感興趣，認為Retry是浪費時間，也沒有價值。但隨著每堂加入共學時段，同學互相欣賞別人的作品，給予建設性的意見，漸漸地同學愛上了Retry這環節，他們看到自己的進步歷程，發現自己的可塑性，從而比以往更盡力，更願意探索與反思，不再以「完成作品」成為課堂目標。

（香港聖公會何明華會督中學圖片）

Reflect

最後，學生的反思亦是課堂中最重要的一環。從學生反思中，老師可更了解他們的學習過程、曾經努力嘗試、如何經歷失敗，克服困難及挑戰。每次看到他們的反思，老師能感受到他們真正的得著。記得其中一堂素描課，學生最後寫的反思是「我欣賞自己畫得好立體」、「我欣賞自己無放棄」、「我欣賞自己夠堅持」，這些對自己評價和欣賞自己的時刻，才是老師們最想同學學習到的事。

藝術學習不單是發展技能及能力，更是一種讓學生學會正向教育的信念 — 相信自己，我是可以做到的。

（香港聖公會何明華會督中學圖片）

總結

要在學校推行正向教育，沒有單一的路徑。不同範疇的老師，可把正向理念融會貫通於學科裡，從而衍生不同的做法。學生從中經歷一個豐富、多元、但同樣正向的學習環境，把笑容延續在每堂課中。

（香港聖公會何明華會督中學圖片）

（內容由香港聖公會何明華會督中學提供）

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什麼是賽馬會「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。賽馬會「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括七間夥伴學校 （四間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。