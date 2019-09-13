【校園天地．正正得正】聖公會何明華會督中學：正向「新鮮人」

對你而言，正向教育，代表什麼? 新興的教學法? 樂觀、積極的正面思維? 如何幫助學生心理健康? 對我而言，正向教育，是為學生建立一個有愛和鼓勵的成長環境，同時，也讓我個人成長上了重要的一課。 我於香港聖公會何明華會督中學主力負責生涯規劃活動，今年首次加入正向教育 - 創意價值教育的團隊，帶領中一同學上創意價值教育課堂（平均一星期連上三課，每課50分鐘）。此課堂以正向教育PERMA的理念作基礎，以不同媒介發掘學生的創意、潛能及興趣，並培養正面的價值觀。 撰文：葉泰賢老師

初次體驗正向課堂難處及團隊的支持

作為一位正向課堂經驗淺薄的「新鮮人」，我懷着緊張的心情，閱讀不同正向心理學的書籍，了解同工以往上課的經驗，希望新學年能盡力為同學帶來好印象。

然而，當真正接觸學生時，期望和現實總是帶着巨大落差。正向課堂強調Learning by doing，以體驗為主的學習，在第一課就有不同的團體合作遊戲，我預期同學會積極主動，最少比平日的課堂積極投入吧? 但實際是同學對遊戲不太熱衷，甚至拒絕參與，部份不守遊戲規則的同學，更以自己的方法隨意玩耍。結果我就像一名消防員般，哪裏起火就四處撲過去救火，遊戲也在半拉半扯之下勉強完成。

要鼓勵同學認真去「玩」，全情投入體驗，原來一點也不易。

尤幸得到團隊老師的支持，幫助我在不太掌握課程時，了解如何上一課「好」的正向課堂。為令課堂更配合學生需要，團隊同工在每次正向課後會用約一小時檢討，討論和計劃下一課正向課堂。過程中，不少同工也會分享好的經驗和做法，並提供不少建議，又坦誠分享面對的困難和挑戰，透過集思廣益，令我學到不少「心法」和「招式」。回顧這20多堂正向課，我確實學習、嘗試及經歷不少，現分享其中三項：

真正的關係建立不只在課堂上 正向關係是改變的第一步

正向教育強調關係的建立，正向關係是引發同學改變的第一步。我認為正向教育中，不管有多少硬件的配合，到最後最重要的還是人。在正向課中，老師和同學建立互信的關係，透過關係，令同學感受到被重視、被接納，同學獲得信心及肯定後，改變自己，活出正面的人生態度。

正向關係的建立不只在課堂上，課後回饋更為重要。在正向課中，每位學生擁有一本《正向隨筆》，每堂課後，同學可寫下得着和反思，而我也會在隨筆上回應。久而久之，《正向隨筆》成為了老師和同學間的溝通橋樑。我回應同學所寫，同學看到我的回饋獲得動力，下次就更認真的書寫感受和得着。後期，甚至有同學將隨筆變成畫簿，預留長長的留言板位置，期待我每次回應。

每次回饋，我都不斷鼓勵同學多寫自己的感覺和感想，有次同學寫了「上課很無聊，所以不小心睡著了。」我沒有批評和說教，反而欣賞同學的誠實，接納他犯錯，並請同學細想如何避免下一堂課再睡著，引導他們承擔和解決問題。

透過這類定期接觸與溝通，漸漸看到同學的心態轉變了，在隨筆上也願意分享更多：有同學開始時寥寥數字，後來相當用心反思；有同學打開心窗問「我覺得考試壓力很大，要如何解決？」等等，正向關係幫助同學體會個人的感受被聆聽、安慰、鼓勵和提醒的寶貴經驗，同學獲得重視，之後便更願意投入課堂。

表揚孩子付出的努力而非成果 細心觀察發掘學生品格強項

正向教育發掘學生潛能，而不是盲目讚譽。正向教育不是盲目的正面思維，更不是動不動就表揚和讚賞。 我在課堂中學會讚譽有時也講求技巧。

有次我觀賞同學的作品時，不禁對一位同學的畫作讚嘆了一句「好靚喎!」，同學此時卻默不作聲，將作品收起來。那時我還不為意，後來才意識到可能因同學自信心不足，我的一句話反為他增添壓力，對於自己的作品被人評價感到難堪。

有研究發現，被誇獎聰明的孩子更容易放棄、不敢冒險。一句只表揚成果的讚美，可能會令同學只過份重視成果，一旦有失敗的風險反而不願嘗試。我學習到欣賞同學時，不要着眼在同學做出來的成果，更應重視同學在過程中的努力與所運用的品格強項等。 我學會仔細留意同學的一言一行，放大他們細微的進步和優點，例如：我現在會讚賞同學「看到你好用心去做!你是如何做到的?」、「你畫畫時好細心! 畫得好細緻啊! 」、「你的畫和其他同學特別不同! 你好有創意!」……，同學有時看不到自己的優點和品格強項，而正向課程便是透過不同的學習經歷，讓老師可從不同角度欣賞同學獨特的品格強項，從而令同學更了解自己，將潛能及強項加以發揮。

妙用教師的語言避免挑剔 管教成為傳達正面價值觀的最好時機

正向教育講求正向關係和讚賞同學，但也要求管教和紀律。 很多人誤以為正向即不可以責罵學生，但其實正向，反而需要老師更準確的表達自己的情緒，而不是針對同學的毛病和將自己的怒氣發洩在同學身上。在正向課上學生犯錯，我學會避免加強負面情緒，先入為主地判斷學生的行為，例如「你也無心上課，不如不要讀了」，轉為由「我」的感受出發，正確表達情緒，如「我留意到有部分同學在談天，沒留心上課，我感到好失望，因為我覺得同學應安靜留心，有基本尊重老師的態度。」這樣避免針對同學的個別行為，反而表達自己的感受，也令同學明白應該要做什麼。

我了解到，很多時同學不守遊戲規則，不是同學不願意參與，而是同學不理解指令，此時，同學需要的是提醒，老師便要用最簡潔的詞句表達，儘量少用帶有非常重的情緒色彩的詞語或命令式的語調，即不要只說「你不要再談話」，要說「請你安靜」，給予同學替代性的、被認可的活動，避免只強調負面行為。

我在課堂後也常常與同學個別傾談，令同學了解老師在課堂上指出自己的行為是出於關心，希望同學了解行為背後會造成什麼傷害或後果，例如：堂上傾談會影響其他人學習，也令我不能盡老師的責任教好學生，所以需要停止這個行為，而非針對同學。

閱讀正向書籍時，有一句話尤其深刻：「責任感、尊重、誠實、仁愛是無法直接傳授的...美德是由內心滋長而來，不能用懲罰強迫灌輸」。面對學生犯錯時，我學會先想「我應該如何幫助這學生?」，妙用教師的語言，避免挑剔，令學生以同理心去理解事實的對錯，管教同學將可成為傳達正面價值觀的最好時機。

教育是一個互相開發、面向生命的過程

以《教師手記・再上路》中我很喜歡的一句話作結 :「我相信教育是一個互相開發、面向生命的過程。教育不是去『尋找』一些外在的方法、理論、方針套入學校，因為『尋找』就在互相教、受之中。」

正向教育，不是靈丹妙藥，不是將其理論放諸學校就可解決問題，而是靠一班同工和學生的互動，在課堂上，一同學習，教學互長，尋找一個更適合學生的教法，慢慢建立一套校本指南。正向課堂充滿了生命的交流，令同學能在充滿愛和鼓勵的環境下成長，培育正向積極的態度發揮所長、關懷他人、有勇氣和信心面對未來的困難和挑戰。

（內容由香港聖公會何明華會督中學提供）

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什麼是賽馬會「正正得正」教育計劃？

「賽馬會『正正得正』教育計劃」是由香港賽馬會慈善信託基金捐助、與中大攜手推出的正向教育計劃，由2017年9月開展，為期三年。賽馬會「正正得正」教育計劃致力透過與學校共同創造及建立正向教育的知識，以及正向教育的實踐，為香港創立一種嶄新教育模式，以促進學生、家長和教師的學術發展和心理健康。計劃成員學校包括七間夥伴學校 （四間小學及三間中學）、兩間資源學校及超過三十間結盟學校。