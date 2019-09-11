髮型師不滿前坐女乘客頭髮「阻住」　剪掉對方一截馬尾　認罪候判

六旬髮型師乘巴士，聲稱不滿被前坐女乘客的頭髮碰到其膝蓋，向女方反映不滿未獲理，遂施以其專業技能，剪掉女乘客一束頭髮，女乘客即發現其馬尾突短了一截。髮型師今(11日)在東區法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，並承認因一時衝動而犯案，現已非常後悔，希望能獲輕判。裁判官把案件押後至9月25日判刑，以候被告的社會服務令報告。

被告余錦麟承認坐巴士剪掉前坐長髮女一截馬尾。(呂樂謙攝)

被告余錦麟，65歲，承認一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指被告今年1月13日在一由九龍灣開往香港仔的107號巴士上，襲擊女事主丁慧琳。

被告取出工作用髮剪下手

控方案情指，案發時被告和女事主同坐在巴士上層；當天早上約8時50分，巴士駛經香港仔隧道時，坐在被告身後的乘客，發現被告用剪刀正在剪去前方女事主的頭髮，期間歷時5-6秒。該乘客即質問被告：「點解你剪人地啲頭髮？」

女事主回頭，發現身後頭髮散落一地，自己的馬尾辮亦有變短。女事主亦加入追問：「你做咩剪我啲頭髮？」被告回答說：「你啲頭髮阻住我。」女事主其後報警處理，警方檢獲被告犯案時使用的髮剪，該髮剪亦是被告平日工作時使用的。

求情稱有向女事主表達不滿

被告在警誡下說：「因女事主的頭髮阻到我，所以我咪剪左佢囉。」他又稱已經知錯。

被告原本不認罪，案件本於今天開審，但被告突改變想法認罪。他今上庭時並無律師代表，他求情時稱，女事主的長髮觸碰到他的膝蓋；被告當時有向女事主表達不滿，但未獲理睬，故一時衝動下才犯案，現在已經知錯並感後悔，希望法庭輕判。

案件編號：ESCC1300/2019