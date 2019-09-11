哈囉喂死因　後備演員閉路電視見人影　拉開布幕不見人測猜撞鬼

海洋公園前年的萬聖節活動發生奪命事件，21歲青年在鬼屋「活埋凶間」疑遭棺材裝置擊中，即日不治。死因庭今（11日）續審，有鬼屋演員稱因誤會而站錯位，另一演員指，有玩家不理會其指示前行，依自己的方向走動，有如知道自己要往哪裏，故以為對方是職員。 亦有沒特定位置的後備鬼屋演員稱，曾在閉路電視見人影經過，但揭開布幕卻不見有人，猜測是「撞鬼」，但亦有叫同事查看通道閉路電視。

鬼屋演員梁培基稱在閉路電視見人影，打開布簾卻不見人以為「撞鬼」。(林樂兒攝)

死者張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日下午在海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，在鬼屋「活埋凶間」由2號梯滑到下層後，疑被3號滑梯棺材裝置的底板擊傷，即日在律頓治醫院證實不治。

揭開布幕不見人以為「撞鬼」

鬼屋職員梁培基指自己是沒有特定企位的後備演員，前一晚得悉要守在下層3號及4號滑梯附近，負責將降下的棺材裝置底板升高、嚇唬玩家後指示方向等，而他此前並未待過該處。

躲在布簾後面的梁謂，當時在3號梯的閉路電視「見過有個人影經過」，曾揭開布幕查看，因環境昏暗，只隱約看到滑梯，不見有人走動。他猜測是「撞鬼」，還是職員或者玩家經過，又向旁邊的同事查詢，並著對方驗查其通道之閉路電視。

梁續道，約5分鐘後，有玩家使用3號梯，裝置的底板鬆開。他其後收拾道具時沒發現血跡，惟按下升高的按鈕後，底板沒有反應。梁留在原地以對講機通報，之後有職員到場解開按鈕，他收到有人被困的消息。海洋公園急救主管魏子華供稱，到場時死者已無脈搏。

菲律賓藉證人Gerald Mendalla供稱有玩家不理指示，似知自己要往哪，故以為對方是職員。(林樂兒攝)

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菲籍證人以為不理指示玩家是職員

另一名菲律賓藉演員Gerald Mendalla供稱，訓練時獲指派站於下層3號滑梯的轉角通道，被布簾遮住；如有人經過，會探出半身嚇對方。他與林均指，嚇完玩家後要指出正確方向。

Gerald謂，當日有一名玩家不理會其指示前行，依自己的方向走動，有如知道自己要往哪裏，故以為對方是職員。他又稱，因戴上面罩且燈光昏暗，只能看到衣著顏色，未能見到面孔。

演員稱曾伸出右手指示方向

Gerald Medalla在事發後2星期錄取的口供。Gerald表示，有身影逆向設計路線走近，他揭開布簾後見黑衣男子走往3號滑梯，遂探出上身，並伸右手指示方向。他形容，黑衣男望了一眼便繼續朝滑梯走。大律師再展示閉路電視截圖，確認圖中舉手的男子就是Gerald。Gerald庭上指，對方應見到自己，卻沒有多加注意。

鬼屋演員林攸昇(左)稱他原先被派企位，理會會見到死者張朝傑經過。(林樂兒攝)

鬼屋演員為嚇玩家站布簾後

鬼屋演員林攸昇供稱，他後備演員，故沒有特定位置。他在案發前一晚被指派2個企位，先在上層的房間工作，後轉往下層2號與3號滑梯通道的交匯處。林指，受訓期間看過鬼屋平面圖及實地視察，當日無人帶他去下層的企位。他因之前見過同事站於另一處，便站在指派位置的旁邊，又為了嚇唬玩家而躲在布簾後。而他原先被指派的位置，理應會見到張走過。

聆訊明續。

案件編號：CCDI-865/2017(DK)