【馮永業案】馮被押走前深情望妻　馮程淑儀冷靜應對

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，因收取賭王姨仔陳婉玉51萬利益未有申報，被裁定公職人員行為失當罪成，判囚9個月。案件聆訊時馮陳二人自揭有13年「地下情」關係，但馮期間亦一直是有婦之夫。婚外情被揭破後，馮任政府高官的妻子馮程淑儀，一直表現冷靜，多番被傳媒追訪亦從不失言，但在丈夫被定罪後，她亦表現得不離不棄，為丈夫求情之餘，在丈夫判刑的今天，更首次現身法庭，馮程淑儀一直表現冷靜，沒露出半點情緒，反之其夫在被押入羈留室的一刻，仍不禁深深望了妻子一眼。

馮程淑儀離庭被記者追問時，只是微笑拒絕回應。(歐嘉樂攝)

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現任職政策創新與統籌辦事處總監的馮程淑儀，在馮永業案件的聆訊期間，從未現身法庭，但其實早在2016年《香港01》揭發她曾與陳婉玉換樓，之後愈揭愈多馮與陳的私交關係，至馮陳在庭上直認二人私下有戀情，馮程淑儀多次被傳媒追訪，她亦因其官職而需在公眾場合露面，但馮程淑儀既沒有回應，亦從沒有失言。

馮程淑儀現身法庭表現大方

聆訊期間，馮亦鮮有提及妻子，其律師在求情時，更直言馮是因為對陳婉玉的愛，從而令他身敗名裂，但在呈上法庭的求情信中，亦包括其妻馮程淑儀的求情信，馮程淑儀亦以妻子的身份，大讚丈夫一切以家庭為重，亦關心家中的老人家等，更稱丈夫已上了沉痛的一課，希望法庭能給她的丈夫一次機會。今早，馮程淑儀首次現身法庭，仍是表現很冷靜，克制，對於記者們及公眾的目光，沒露出半點忌諱。

庭上夫婦點頭對望

她到庭後，先向在犯人欄內的馮永業點頭示意，聽取判刑期間，馮程淑儀表現得冷靜，當游官提到馮陳之間的婚外情時，她未有任何表情；而馮在整個判刑期間，亦一直頭靠向牆，仰頭望著法官游德康的方向聆聽，二人得悉判刑結果，沒有顯露任何特別神色，馮程淑儀依然故我，不過，在犯人欄後的馮，在被押入羈留室前的一刻，仍不禁深深地望向妻子馮程淑儀所在的位置才離開。

馮程淑儀離庭時引起大批傳媒追訪，被問到對判刑的看法，及如何看待丈夫與陳婉玉之間的關係時，她不但沒有不悅，還微笑並輕輕揮手回應說：「唔講，多謝關心，多謝關心。」然後便乘車離去。