【馮永業案】馮瀆職罪成　妻馮程淑儀求情：丈夫已上了沉痛的一課

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業今被裁定公職人員行為失當罪成，法官揚言會判處即時監禁。馮的律師求情指馮被定罪是一件不幸事件，他因為對一個女人的愛，而令自己的前途及聲譽盡毀，但強調馮從未因收取涉案的51萬元而影響他在公事上的決定。馮在自辯時承認與賭王何鴻燊姨仔陳婉玉有婚外情，但其妻子馮程淑儀仍為他親撰求情信，馮程淑儀大讚丈夫萬事以家庭為先，又指丈夫已上了沉痛的一課，望法庭給予機會。馮被定罪後還押，將於9月12日判刑。

馮永業收受利益罪不成立，但公職人員行為失當罪成。（楊榮飛攝）

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辯方指犯案因對一個女人的愛

辯方求情指，涉案的51萬元屬利益，但非屬賄款，而馮亦沒因收取款項而對陳作出優待。辯方又指馮被定罪是一件不幸事件，他因為對一個女人的愛，而令自己的前途及聲譽盡毀，馮亦承認當時應與陳分手，那麼就不需要長時間隱瞞收款，但「愛情好難解釋」，當時因為雙方各自的情況，令兩個不同背景的人走在一起，產生感情。辯方承認，作為公務員的馮沒有採取最適合的步驟。

公務決定未受收款影響

辯方續指，這次為個別事件，儘管後來馮也有替陳處理物業買賣，但沒有相類似的情況發生，亦一再強調馮在公務上的決定沒受涉案51萬元影響。辯方又提到馮一直深受上司下屬愛戴，經常提攜後輩，又熱心公益，對幫助弱勢不遺餘力。

邱騰華李明逵等撰情信

辯方另呈上37封求情信，當中不乏政府多位現任及前任高官，包括商務及經濟發展局局長邱騰華、前警務處處長李明逵、土地註冊處處長張美珠等，眾人均讚揚馮對服務社會有強烈熱誠，關心弱勢社群等，亦對家人非常關懷。辯方直言若馮貪錢，大可以靠買賣物業賺錢。

雖然案件揭發馮永業與陳婉玉的婚外情，但作為妻子的馮程淑儀仍為丈夫求情，並讚他萬事以家人為先。（資料圖片）

妻讚馮萬事以家庭為先

馮永業的妻子馮程淑儀亦為他撰寫求情信，馮程淑儀在信中指雖然審訊令他們一家承受巨大的痛苦，但馮仍一直以來都萬事以家庭為先。馮程淑儀憶述剛懷上女兒時，因胎兒發展遲緩，醫生一度建議她墮胎，因孩子出生後或會出現發育問題或殘障，但馮毫不猶豫勸她留下孩子，她直言沒有馮的支持，她不可能撐過這段懷孕的時間。

女兒將考大學需父母照顧

馮程淑儀又讚揚馮對家人愛護有加，更因其母年紀老邁，無法再爬樓梯時，立即為她另購新屋。馮程淑儀表示，相信馮已上了沉痛的一課，又指馮仍對服務社會有熱誠，望法庭可輕判，令他們一家日後可重過新生。

辯方亦透露馮的女兒患有脊椎側彎，每天都要配戴1至2磅重的矯型器，而未來2年女兒亦準備要應考大學，需要父母的照顧。其女兒的求情信亦讚揚，父親教曉她很多做人的道理，亦是一個仁慈及有愛心的人，望法庭可給他一次機會。

案件編號：DCCC 761/2018