13團體批林鄭兩年施政5宗罪 　拾荒者被迫棄執紙皮改執爛生果

特首林鄭月娥上任即將滿兩年，13個關注基層團體今日（28日）為其施政表現公布成績表，指出林鄭在扶貧政策、解決市民住屋壓力、勞工權益、教育政策、多元經濟及醫療福利的等級，均為不合格的「F」，而操行更評為「態度惡劣、不知悔改」。 有關注團體分享指，基層生活處於水深火熱，劏房戶繼續捱貴租，有前線拾荒者面對紙皮價格暴跌，部分走去執爛生果節省生活開支，也有拾荒者不斷被食環署職員趕絕，辛苦過後僅換來二、三十元的收入，批評政府「愈扶愈貧」。

多個團體批林鄭兩年施政不合格。（林若勤攝）

特首林鄭月娥在《施政報告》提出多項加強支援兒童和家庭、扶貧和安老等方面的政策措施，但今日有13個團體，包括關注學童發展權利聯席、民間青年政策倡議平台、勞工組、社會前進、關注基層住屋聯席組織、全港關注劏房平台等，把林鄭施政成績評為不合格，情況令人失望。

罪行一：愈扶愈貧 長者晚年無保障

近日紙皮價格暴跌，社會前進社區幹事胡穗珊表示，當每公斤紙皮跌至兩毫，拾荒者一日或只能賺取二、三十元，較以往每日八、九十元的收入相差甚遠，故有部分長者寧願放棄執紙皮，到果欄執爛生果節省開支。她批評政府推出需審查的高額長者生活津貼，但手續繁複擾民，無法協助基層長者改善貧窮狀況。

鄧永謙認為，政府對安老零照顧及欠同理心，有前線拾荒者被食環署職員多番針對。（林若勤攝）

長者無牙進食難苦忍

拾平台成員鄧永謙補充謂，政府對安老零照顧及欠同理心，有七旬拾荒者上周在執紙皮期間，突然被食環署職員票控亂拋垃圾，但拾荒者因擔心日後再被針對，故啞忍及繳交罰款。鄧永謙形容，猶如黑社會收保護費，而環保署也以紙價受自由市場波動影響為由，對前線拾荒者毫無支援。

面對政府連番修改綜援政策，年過60歲的余先生也慨嘆，每日為生活開支惆悵，只剩下幾隻牙的他也因沒有牙科補貼，默默忍受進食的苦況，「想食吉列豬扒，都要先去咗面嗰層，又要切細舊....日後可能只可以食粥、肉餅」。

民協總幹事李庭豐批評，政府派發4000元風波不斷，拒絕電子化申請、安排離地，浪費逾三億元行政費。（林若勤攝）

陳穎彤批評，政府標榜置業主導，把房屋商品化，不斷推出綠置居反令輪候公屋時間延長。（林若勤攝）

罪行二：基層上公屋難 欠租務管制

全港關注劏房平台幹事陳穎彤指出，政府標榜置業主導，把房屋商品化，不斷推出綠置居反令輪候公屋時間延長；又以穩定自由市場為由拒絕推出租務管制，也無意設立住屋標準改善劏房戶生活水平，直言劏房戶「憤怒了」！

觀塘劏房戶阿海一家四口住在只有100呎的蝸居，月租高達6000元，佔收入近四成，「食飯、做功課都喺同一個地方，廚房只可以用電池爐，所有空間都用到盡」。問及會否申請過渡性房屋，他坦言不希望小朋友跨區讀書，加上只有兩年居住期，即使已輪候公屋長達七年，仍希望成功上公屋。

罪行三：派錢搞兩年 無解決領展壟斷

政府推出「關愛共享計劃」向市民派發4000元風波不斷，民協總幹事李庭豐批評，人手不足、拒絕電子化申請、安排離地，浪費逾三億元行政費，更指有街坊等到過身仍未收到款項。他說，月初有街坊致電辦事處欲了解申請進度，卻無法打通，「當市民同前線都disconnect ，高層仲可以connect到？」

此外，林鄭在上台前表示要處理三座大山，包括領展壟斷，興建公營街市及設立墟市成重要工作。監察公營街市發展聯盟社區發展陣線成員楊健濱指出，去年施政報告提出在東涌、天水圍、將軍澳及古洞北設置公眾街市，但後兩者至今未有選址，東涌及天水圍處於無時間表、無造價、無細節及無諮詢狀態。而墟市政策至今停滯不前。

張展翹指出，施政報告就基層學童支援部份着墨甚少。（林若勤攝）

罪行四：學童支援無影無蹤

關注學童發展權利聯席組織幹事張展翹表示，施政報告就基層學童支援部份着墨甚少，部份措施如地區青少年發展資助計劃難以持續支援兒童需要。街坊董女士表示，有關津貼只有2000元，無法長遠支援兒子上興趣班。

張展翹又指，中小學生資助計劃及綜援長年欠檢討，部份針對兒童的資助項目十分落後，批評政府毫無承擔。

罪行五：無法與青年同行

林鄭上台推出青年委員自薦計劃及撥10億元給青年發展委員會。民間青年政策倡議平台成員梁雪琳表示，組成高達八成是親政府年長權貴，又拒絕開放予青年旁聽或列席，委員會無實權推行青年政策，卻大花公帑至大灣區及一帶一路交流實習團，儼如執行政治任務機器。

團體列出其他罪行還包括取消強積金對沖、分娩假增加至14周政策石沉大海，全民退保及標準工時不願做，無法保障勞工權益；新屋邨入伙配套嚴重不足；打開庫房毫不給力等。