【警方記者會】留醫男生被指需以骨折右手進食　警：曾容許解手銬

9月7日大埔人鏈示威活動演變成大型衝突，大批防暴警進入港鐵大埔墟站內堵截一批示威者，其中一名中六男生被五、六名警員按地制服並用警棍毆打至頭破血流。消息指，該名少年頭部需縫針，肩膊及尾指骨折。 早前男學生一名校友指男學生留醫時因左手被警方鎖上手銬，而要用尾指骨折的右手進食，警員又不准其家人餵食，今日警方於記者會中指，因事主右手受傷所以左手被鎖手銬是慣常做法，另外據紀錄事主食飯時其家人在場，並有與警員溝通，警員曾有講過可解開手扣，但家人溝通過後決定由自己餵食。 受傷男生朱同學今日亦發出聲明，指經醫生檢查及診治，前日完成手術後已無大礙，傷勢正康復中，又表示會返回校園重投學習，希望香港人同心面對及努力克服各種困難。

9月7日大埔墟站中六生被多名警員以警棍毆打受傷，地面遺下血跡。（資料圖片）

警方下午舉行例行記者會。（孔繁栩攝）

謝振中：右手傷因此鎖左手是慣常做法

於今日警方例行記者會中，被問及有報道指該名男學生入院後，其一名校友指男學生因左手被上手銬而要用尾指骨折的右手進食，警員又不准其家人餵食，警察公共關係科總警司謝振中指該名男子因非法集結被捕後留醫那打素醫院，警員於病床邊看守，右手傷所以左手被鎖手銬，是一般被捕人士羈留醫院的慣常做法。

警員曾指食飯可解手銬

謝又指醫院內保安工作是警員工作之一，警方有情況下會為被捕人解手銬，包括去廁所等，而據警員紀錄該名事主食飯時其家人在場，並有與警員溝通，警員曾有講過可解開手銬，但家人溝通過後決定由自己餵食，因此不認同校友指警方不准家人餵食。

受傷男生朱同學今日亦發出聲明，指經醫生檢查及診治，前日完成手術後已無大礙。

受傷男生發聲明：希望港人同心面對

受傷男生朱同學今日亦發出聲明，指經醫生檢查及診治，前日完成手術後已無大礙，傷勢正康復中，又表示會返回校園重投學習，希望香港人同心面對及努力克服各種困難。朱同學又引用「本土民主前線」前發言人梁天琦的說話，指「不要被仇恨支配自己，在危難中仍要時刻保持警覺和思考」，希望香港人要對準政權。

校方：受傷同學已漸漸康復

對於學生被警察打傷及拘捕，大埔迦密柏雨中學日前出新聞稿確認學生受傷送院，指涉事學生情況穩定，已獲保釋，校方強調學校體恤和諒解受傷和被捕學生，會全力支援。連日來，有中學生被打傷的事件受到關注，周一（9日）更有迦密柏雨中學的校友發起校外築人鏈活動，聲援受傷學生。迦密柏雨中學校長黃偉強今日向校友發信，信中表示深深感謝信友對母校的支持及鼓勵，感謝他們和老師一同守護學弟學妹。黃校長稱，受傷同學在醫護人員的悉心照顧下已漸漸康復，相信很快便能重返校園，叮囑校友們不需要太擔心。

校長於信中提及近日有校友問及有否需要為被捕同學籌律師費，校長稱，已有義務律師團隊幫忙，暫時沒有金錢上的需要，只盼望學生能儘快返回校園生活。