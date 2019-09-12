【中秋節】社區小景　大澳街坊「冇大台」聯手掛逾千燈籠照亮水鄉

坐上駛往大澳的車輛，離開高聳入雲的石屎森林，浩瀚大海刷地出現眼前，一片綠意亦隨即映入眼簾。約一小時的車程過去，剛下車，面前出現燈籠高高掛滿四周建築物的景象。燈籠五顏六色，上面有以稚嫩筆跡寫上「大澳」、也有人用水彩寫上「雨後彩虹，香港人加油」的字眼。踏入傍晚六時半，燈籠開始亮起點點燈光，慢慢地照亮了這條漁村。適逢中秋，大澳有群街坊自行發起中秋花燈會，在漁村內的水道、街道之中掛滿燈籠，願微弱的燈光，能為離家已久的人們引路回家，也能照暖城市人的心。 攝影：孔繁栩、黃文軒

去年四月，土生土長40年的大澳人張敏芳（German）聯同設計師朋友Hiyuki、媒體設計師黃英豪組成民間組織「大澳非茂里」，旨為大澳社區舉辦多元化的文藝活動，他們曾舉辦「島民故事」，收集大澳原居民的故事再展出，望保留大澳傳統文化歷史。自去年中秋節起，他們開始舉辦大澳水鄉花燈節。今年，他們聯同不同團體，如大澳駿義龍舟隊、大澳文物酒店，合力再辦第二屆花燈節，在大澳的大街小巷掛上逾超個手造燈籠，迎接中秋，為大澳添上一點色彩。

今年，大澳非茂里聯同不同團體，如大澳駿義龍舟隊、大澳文物酒店，合力再辦第二屆花燈節，在大澳的大街小巷掛上逾超個手造燈籠，迎接中秋，為大澳添上一點色彩。（孔繁栩攝）

燈會「冇大台」 商戶供電、街坊施工

去年的花燈會，各人東奔西走，最後才成功找到大澳鄉事委員會供電，成功點亮在吉慶街上的300個燈籠；今年，燈籠新增至一千個，位置延伸至大街小巷，晚上在高處俯瞰下去，整個大澳一片燈火通明。羅馬非一日建成，German常戲言花燈會背後「冇大台」，三人需要招兵買馬，找來街坊協力相助，才成就了這幅燈籠高高掛的景色。

「非茂里」三人，早在數月前開始預備花燈會，他們自言自己只是掀頭人，燈會得已成功舉辦，全有賴各人努力。他們先帶着五顏六色的紙燈籠，走到南大嶼山的小學，讓學生們親手繪上以「夢想」為題的圖畫；又在網上招募數百人，邀請他們到大澳社區會堂親手畫燈籠。收集好燈籠後，要如何點亮它們？供電是一大問題。於是龍舟隊的成員找來的街道上相熟的商戶，讓他們借出自家的電源，由龍舟隊健兒，再拉出一條條電線，親手將燈籠掛上大小街道，將各家各戶用燈籠緊緊連接在一起。

大澳不是死城

80年代，大澳年輕一代開始陸續搬離這條杳無人煙的小漁村，跑到市區工作，區內只留下老一輩居民。當年German也不例外，她不願被別人叫「鄉下妹」，於是想盡辦法逃離大澳，「我小時候的夢是想衝出大澳。大澳有甚麼好玩？悶呀！」她在市區獨自闖盪幾年，或許因為無人照顧，因此經常生病，後來母親勸喻下，只好不得己重新回流大澳，好讓母親照顧。最近幾年，她總想在大澳辦些別開生面的事，碰巧去年認識Hiyuki及黃英豪，三人一拍即合，組成「大澳非茂里」，在大澳高高掛起第一盞燈籠。

German（左）及Hiyuki（右）常戲言花燈會背後「冇大台」，三人需要招兵買馬，找來街坊協力相助，才成就了這幅燈籠高高掛的景色。

大澳以「香港威尼斯」聞名，是香港碩果僅存仍能保存原始漁村面貌之地，每逢週日都人滿為患。外界看來寧靜的世外桃源，在本地人German眼中卻是無聊日常，「點解一講大澳，來來去去都係個三篤屁？海味、鹹魚，還有蝦膏。」旁邊的Hiyuk俏皮地挪揄一句，「還有海豚，不過現在已經好少。」

「燈籠發出的光，有一種溫暖」

German的願望是，令大澳變得更有生氣，吸引離開的人回家，找回對這片土地的歸屬感。於是她想起燈籠，「不要看輕燈籠的魔力，它將不同的人牽在一起，亮燈時將沉寂的大澳變得發光發亮，重新重視自己的大澳。我要令年輕一代覺得大澳有另一面，重新關注大澳，覺得自己是大澳人，原來大澳咁靚！」

「我想，掛燈籠是一種浪漫，多了燈籠，人們會在燈籠下拖拖手。」Hiyuki說。（黃文軒攝）

點起一盞燈，有燈就有人。原本大澳的晚上不到七時，街上的店舖已早早打烊，遊客亦人去樓空；今天日落之時，街上卻點起多姿多彩的燈籠，不少人走出家門舉機拍照。Hiyuki說，在掛上燈籠後，見過有街坊把燒烤爐拖出街上燒烤賞月，也多了本地人回流過節，本來「死寂」的社區像是活了起來。「可能燈籠發出的光，始終有一種溫暖，加上山水陪伴，令人暫時放下煩惱，不用飛去台灣，都可以享受這種樸素的生活。」Hiyuki說。

即使出到去外面又打杖也好，人不能長期處於緊急狀態。希望人們來到看看燈籠，可以儲到能量。 German

German的願望是，令大澳變得更有生氣，吸引離開的人回家，找回對這片土地的歸屬感。（黃文軒攝）

有人問我，『這些時候還辦花燈會？』有時我自己都好掙扎，雖然大澳好寧靜像與世隔絕，但這裡都是香港一部分，我真的無辦法笑得出。 German

去年天災，今年人禍

去年「山竹」襲港，大澳嚴重水浸，漁村變得滿目瘡痍，但花燈會幸得颱風來臨前舉辦，成功避過一劫。今年，自六月起反對逃犯條例修訂風波持續，踏足大澳的旅客人數變少，非茂里迎來另一波挑戰，就連舉辦花燈會也惹來街坊質疑，「有人問我，『這些時候還辦花燈會？』有時我自己都好掙扎，雖然大澳好寧靜像與世隔絕，但這裡都是香港一部分，我真的無辦法笑得出。」German說。

一向笑臉迎人的German，說到近日的警民衝突不禁哽咽起來，但她希望，人們看過高掛的燈籠，會在動盪不安的時局中找到一絲安慰，「即使出到去外面又打杖也好，人不能長期處於緊急狀態。希望人們來到看看燈籠，可以儲到能量。」正如愈是艱難的時刻，愈是要心存希望，「現時我們是面對好多荊棘困難，就好像人生一樣，從來都不會好順利，但當你堅持下去的時候，你會看到一絲希望。」

現時我們是面對好多荊棘困難，就好像人生一樣，從來都不會好順利，但當你堅持下去的時候，你會看到一絲希望。 German