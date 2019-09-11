【罷課】18間中學九龍塘聯校人鏈 同學冀設獨立調查還原831真相

18間分別來自觀塘、九龍塘及將軍澳區的中學生今日（11日）發起「聯校九龍塘達之路人鏈」，活動將於下午4時45分開始至晚上約7時結束，學生由又一村雀橋街休憩處，一直延伸至歌和老街公園。 有參與的同學表示，「五大訴求，缺一不可」，亦有同學促政府設獨立調查委員會，「還原831真相」；在活動舉行前，學生亦因應今日為「911」以5分鐘時間進行默哀，悼念美國911恐襲的遇難者。

9月11日下午，有18間中學九龍塘達之路組聯校人鏈 。（羅君豪攝）

現場所見，約300人響應行動，大部分人帶上口罩、舉起標語；期間，有部分車輛經過時，亦「響安」為同學打氣，惟亦有途人指罵學生「唔讀書」。同學高呼「還我831真相」、「五大訴求，缺一不可」，亦有唱「願榮光歸香港」、「海闊天空」等歌曲，學生在約7時和平散去。

9月11日18間中學九龍塘聯校人鏈，同學蓋住右眼，大叫「Free Hong Kong」。（羅君豪攝）

有份籌辦行動的中五生王同學表示，盡自己一分力參與運動，希望林鄭回應市民，落實五大訴求。他指，今日約有18間來自觀塘、九龍塘、將軍澳區的中學參與行動。

對於網上討論區中有意見認為不應在「911」特殊日子進行任何抗爭，王同學對此表示理解，因此在開始時有5分鐘默哀活動，悼念美國911恐襲的遇難者，亦希望傳達「香港人永遠與美國人同在」。

（網上圖片）

對於林鄭撤回修例，王同學明言不收貨，坦言已經太遲，現已演變成不同衝突，「對於香港係好大損失，所以完全唔接受。有良心嘅政府係應該回應市民訴求，以民為主。」

9月11日，18間中學於九龍塘組聯校人鏈，大部分參加者戴上黑口罩，並於衣服繫上絲帶。（羅君豪攝）

就讀真光女書院的中六生陳同學、張同學亦有參與行動，二人皆認為應站出來，為香港爭取自由。陳批評，林鄭現時只是動議撤回，而非直接撤回。對於不少網民質疑在831太子站衝突中，到底有沒有市民被毆打至死。她指，政府對於831事件仍未有清晰結論，未能合理交代「消失的三人」，認為需獨立調查委員會查清一切。