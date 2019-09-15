【校園天地】聖公會蔡功譜中學　學生製木乃伊魚認識古埃及文化

為了提升學生對歷史科的學習興趣，以及了解世界不同地區文化，聖公會蔡功譜中學推行歷史科、化學科、設計和工藝科跨學科「SHTEM」協作課程，透過製作木乃伊魚及金字塔模型，讓同學了解古埃及的社會文化和防腐技術，以及數學幾何理論等知識。

蔡功譜中學歷史科科主任葉偉文老師在修訂「人類的需要–古與今」課程後認為，古文明的成就與今日人類的生活息息相關，因此從2018年6月起聯同化學科和設計與科技科的同工們集思廣益，創造出SHTEM（Science, History, Technology, Engineering和Mathematics）教學課程。

第一階段協作課程選擇以製作木乃伊魚了解埃及古文明，理解埃及人如何利用天然化學物質保存屍體。蔡功譜中學中五級化學科同學在老師的指導下，主動探究碳酸氫鈉（梳打粉）、食鹽及糖等多種防腐物料的防腐效果，從而找出合適的防腐物料；再經過為期兩周的製作過程，包括挖出魚屍內臟、塗上防腐物料、將香料塞進已挖空的魚屍內部以及包紮魚屍等，從而找出最合適的防腐方法。

中一級同學則在歷史科老師的教導下學習古埃及歷史，對相關歷史有初步了解。當中五級同學掌握製作木乃伊魚的製作方法後，就指導中一級同學參與製作木乃伊魚，實踐教學相長。當中一級同學完成木乃伊魚製作後，化學科老師透過製作過程中接觸過的化學物料，讓中一級同學更掌握古埃及防腐技術與現今化學發展的關係。最後歷史科老師也藉講解、小組討論和小組報告，將古埃及的殯葬文化與現今中外的祭祀文化結連，從而讓同學對古埃及文明有全面的了解。

此外，木乃伊與金字塔在古埃及文明是不可分割的，因此歷史科也和設計與科技科老師合作，讓初中級同學嘗試找出製作金字塔的方法，讓同學對歷史、工程學和應用三角幾何的數學原理獲得更完整的認識。

（內容由聖公會蔡功譜中學提供）

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