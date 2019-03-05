【校園天地】蔡功譜師生繪畫藝術廊　深入淺出認識藝術歷史

藝術能陶冶性情，讓人追求真善美。聖公會蔡功譜中學致力為學生製造接觸藝術作品的機會，早前在校舍二樓創設「藝術廊」，師生在全長526.1米，高度30.2米的廊壁上繪畫出西方藝術歷史具代表性畫像，不僅能收美化校園之效，更讓進入校舍的人士能接觸及了解藝術源流，欣賞名師畫風。

為了讓學生更能掌握西方藝術歷史變遷，以及培養鑑賞能力，蔡功譜校方決定將視覺藝術室所在的二樓走廊改裝成「藝術廊」，視藝科老師經過深入考究和籌劃後，決定以西方藝術流派發展作創作主軸，加插不同藝術年代的代表作品，包括達文西（Leonardo da Vinci）的《蒙娜麗莎》、竇加（Edgar Degas）的《芭蕾舞者》、安迪華荷（Andy Warhol）的《金寶湯罐頭》及草間彌生的《南瓜》等。

為提高「藝術廊」的藝術水平，蔡功譜中學更邀請了香港著名壁報師Adam Lo設計及製作「藝術廊」，讓學生透過參與製作加深對西方藝術史的認識，並從中嘗試親身了解藝術家的創作理念和技巧，加強學生對藝術的鑑賞能力及對學校的歸屬感。「藝術廊」於2016年10月動工，一年後竣工並開放予所有訪校人士參觀，目前已有千計人士到訪，並獲得一致好評。蔡功譜中學稍後將培訓多名高中視藝科學生成為「藝術廊」導賞員，長遠會將「藝術廊」作品製作成電子書，期望學生能將藝術知識及學習心得與其他師生及訪客分享。

蔡功譜中學希望提高學生的藝術鑑賞能力，從而讓學校成為學生展示藝術才華的場所。為了讓藝術教育普及於校園每一角落，以及將班級經營融會於藝術教育，蔡功譜中學每年均舉行課室大門設計比賽，透過設計及美化課室大門加強學生的藝術感，增加班內的凝聚力，讓學生有「我們這一班」的歸屬感。蔡功譜中學同時將藝術推廣到社區，因此高中級視藝科學生在本年初參與由聖雅各福群會「土瓜灣社區客廳」主辦的「鐵閘說故事工作坊」和「小街俱創作坊」，身體力行與土瓜灣區市民分享藝術創作，例如透過鐵閘塗彩為商舖增添藝術氣息，向公眾帶出將藝術融於生活的訊息。

（內容由聖公會蔡功譜中學提供）

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