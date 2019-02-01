【校園天地】聖公會蔡功譜中學新春嘉年華　傳承中外喜慶文化

農曆新年是華人社會最重要的節慶。今天是聖公會蔡功譜中學在戊戌年的最後一個上課天，為了讓學生認識中國傳統新春文化，因此舉行主題為「新春添喜慶 文化樂傳承」（下稱「新春」）的大型新春嘉年華。是次活動由中文科主辦，並與英文科、視覺藝術科、普通話科、公民德育組、非華語小組、家長教師會、學生會及公益少年團跨科組合作，以三大展區及16個攤位增添校內新春氣氛之餘，同時多角度推廣中外新年喜慶文化。

「新春」活動分為三大展區，分別為「藝術文化」、「飲食文化」及「遊藝文化」。藝術文化區設有「一揮而就」、「大紅大紙」及「年年有魚」等6個攤位，蔡功譜中學師生體驗賀年剪紙、揮春、賀年掛飾及賀年中國畫製作，並可將成品帶回家庭，將新春氣氛及祝福推廣至親友圈。蔡功譜中學師生同時也可在飲食文化區的3個攤位學習傳統賀年食品製作，透過共享賀年糕點、餃子及糖蔥餅等，學習分享的重要性。

遊藝文化區則有各式中外喜慶活動，除了元宵燈謎、猜對聯、抓子及投壺等中國傳統活動，蔡功譜中學師生亦可參與英文科以新年喜慶為題而設的趣味遊戲，以及非華語小組同學以南亞諸國新年傳統食品和印度彩繪等外國遊藝活動，增加對各國新年文化的認識。校長林玉琪表示：「『新春添喜慶 文化樂傳承』活動讓蔡功譜中學師生及家長透過喜迎新春，從中學習欣賞中國傳統節慶文化，及增加對學校的歸屬感，領略人倫關係和睦的美意。此外，也透過不同類型活動，創造語境，讓學生能夠在生活上活用兩文三語，同時學會尊重及欣賞不同種族的文化特色，發掘不同文化活動的趣味性，承傳中華民族的節慶傳統。」

（內容由聖公會蔡功譜中學提供）

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