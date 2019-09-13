【逃犯條例】路透社：國資委召見上百國企高層　要求加強投資香港

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，早前特首林鄭月娥曾指出會透過探討房屋、貧富懸殊等社會深層次問題，解決社會矛盾。《路透社》今日（13日）引述消息人士表示，中央打算透過要求國企加大對本港的投資，不能只是視作股權投資，而是要加強決策權，希望解決現時社會狀況。《路透社》的報道又指，連串示威雖然源於反修例，但大量年輕的示威者不滿本港的高樓價及缺乏工作前境。

行政長官林鄭月娥於本月4日宣佈撤回修訂《逃犯條例》，引起市民關注。（資料圖片）

《路透社》引述消息稱，國務院國有資產監督管理委員會（國資委）本周曾於深圳召開會議，會上有約一百名、來自國有企業的高層參與，要求他們加強投資本港的零售業及旅遊業，以提供更多就業機會及穩定金融市場，但未有談及具體的投資內容。

據《路透社》了解，參加是次會議的國有企業包括中石化及招商局等。此外，消息指除要求國企更積極投資香港外，不能只視作股權投資，要求他們加強對本港企業的控制權及話事權。報道引述其中一名參與的國企高層稱，本港的商界精英做得不足，又指大多數均不是他們的一員。

路透社的另外一篇報道提及，本港的樓價高企，而不少年輕人均批評房屋政策不公平，側重於富者。因此，不少年輕示威者均對天價樓價、缺乏工作前境感憤怒，而港府正面對近十年來最大的政治風波。

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房屋、土地供應等民生議題過往被視為反修例運動的催化劑，特首林鄭月娥早前曾指出，將會透過對話平台，就深層次的社會問題作獨立延究及檢討，包括房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇等問題。