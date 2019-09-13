屯門西單幢式公營房屋　房委會申放寬建築高限　增至1020伙

本港房屋問題嚴峻，去年公布的長策將公私營房屋比例由六四轉為七三，當中公營房屋的供應量仍欠6.7萬伙。 房委會早前將鄰近屯門寶田邨及良景邨、一幅用作興建公營房屋的用地，向城規會申請放寬建築物高度限制，由140米放寬至143米，以將可提供的伙數增至1,020伙。

申請放寬高度限度的屯門西公營房屋發展項目，位於寶田邨及良景邨中間。（Google衛星圖)

根據城規會文件，涉及申請放寬建築物高度限制的土地位於屯門寶田邨及良景邨中間，其住用的總樓面面積為48.4萬平方呎、地積比率為6倍。項目為發展公營房屋，將興建一幢樓高41層的住宅大廈，當中34層為住宅用途，料可提供1,020伙單位，較原本的990伙增加30伙。此外，公營房屋發展項目亦包括一所社區健康中心，及一間擁有100個床位的安老院舍。

高度能與周邊建築相容

房委會稱，發展完全符合政府善用土地資源的政策，同時提供公營房屋單位、社區健康中心及院舍。而建議的建築物高度已經盡量優化，並能與周邊的建築物高度輪廓兼容。而申請地點於可達性及土地相容性方面適合作公營房屋發展。

料2024年竣工 可居2500人

根據房委會早前提交區議會的文件，當時聲稱提供的990個單位，可供約2,500人居住。而當時房委會稱，有關的工程預計最早可於2019年成功申請立法會撥款後展開，並可於2024年竣工。此外，房屋署於年初亦向區議會遞交文件，提及改劃5幅位於屯門、合共8公頃的土地，料可興建約10,730個單位，署方預計最快於2023/24年度至2028/29年度分階段落成。