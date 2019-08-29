【逃犯條例】港鐵免前線職員被起底　名牌周五起刪全名僅顯示簡稱

反修例風波仍未平息，多次示威活動亦牽連港鐵，職員處身暴風圈中。《香港01》接獲消息人士透露，港鐵為免前線職員被「起底」及受到滋擾，將更換前線職員名牌資料，刪除以往印有的中英名全名，僅顯示簡稱，如陳大文CHAN TAI MAN，則只有「TM」二字。據悉，有關安排會在明日星期五（30日）起生效。 《香港01》已就事件向港鐵查詢，尚待回覆。

港鐵將更改前線職員名牌資料，由以往顯示中英文全名，改成僅顯示其簡稱。（消息人士提供）

自反修例運動爆發後，多次示威遊行最終演變成警民衝突，警方在8月11日驅散示威者期間，曾進入港鐵葵芳站發射催淚彈及橡膠子彈；又在太古站使用胡椒球槍。事件引起附近居民及示威者不滿，多次包圍相關車站，並質問前線職員要求交代詳情，港鐵上周五（23日）申請臨時禁制令並獲法庭頒出，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡，適用於整個鐵路網路，包括輕鐵、高鐵。

近300名市民早前響應號召，包圍葵芳站車站控制室，要求港鐵交代811 警方向葵芳站內施放催淚彈事宜。（資料圖片）

陳大文CHAN TAI MAN只顯示「TM」

消息人士向《香港01》透露，鑑於前線職員多次表達執行職務期間，人身安全受威脅，且憂慮其個人及家庭成員的資料被「起底」公開。故港鐵決定更改前線職員的個人名牌資料，由以往名牌印有中英文全名、職位等，僅改成英文簡稱，例如陳大文CHAN TAI MAN，則只有「TM」，相關安排料明日起生效。