【逃犯條例】港鐵通宵復修　五關閉車站今重開　機場快線全線行駛

社會新聞
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連日來激進示威者攻擊港鐵多個車站，昨日（7日）五個車站都因有示威者聚集、毀壞設施和爆發警民衝突，而突然封站及飛站，當中東鐵線一度因沙田站關閉而「一開二」；機場快線也因有網民號召再塞爆機場行動，昨早9時起只往來香港站至機場站，中途不停九龍和青衣兩站，也不往博覽館站。

港鐵今日（8日）清晨公布，今日全線恢復正常服務，太子站、旺角站、將軍澳站、沙田站和大埔墟站已經重開；機場快線、以及市區預辦登機服務，今早亦都服務正常。

↓↓港鐵五車站9月7日連受關閉↓↓

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部分被毀車站設施未能完全恢復正常運作

由於警方昨日全力截查進入機場人士，加上削減往機場的交通服務，估計大批示威者未能進入機場，轉戰市區，由下午至晚上遍地開戰。下午4點22分港鐵率先關閉太子站，晚上9時旺角站也突然要關閉。到了深夜，沙田站、大埔墟站及將軍澳站，都因有人聚集及破壞車站設施，警員到來後與示威者爆發衝突，三個車站均突然關閉，列車不停站。

港鐵表示，太子站、旺角站、將軍澳站、沙田站和大埔墟站昨日都受到破壞，經過通宵初步復修，各個出入口逐步重開，不過被破壞的設施，仍未能完全恢復正常運作。

港鐵太子站B1及C1出口仍未能開放。（陳永武攝）

有市民在太子站等候入閘。（陳永武攝）

至於昨日曾經調整服務的機場快線，以及市區預辦登機服務，今早亦都服務正常，即列車會恢復停九龍站、青衣站及博覽館站，九龍站市區預辦登機服務也回復。

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