【逃犯條例】荃葵青中學生辦交流會　同學批林鄭撤修例太遲

反對修訂《逃犯條例》所引致的示威活動持續，今天（13日）是中秋節，有學生到葵聯邨社區公園舉行荃葵青中學交流會表達訴求。有參與活動學生堅持政府應釋放被捕人士，又批評行政長官林鄭月娥到九月才決定撤回修例是「太遲」。

有學生發起葵聯邨社區公園舉行荃葵青中學交流會表達對反修例事件的訴求。（侯彩琳攝）

下午3時半，有發起交流會的學生到場準備，掛起「光復香港、時代革命」的標語和黑色的區旗。中五學生吳同學表示，已邀請過十間學校學生、議員及民陣召集人岑子杰參與，舉行集會期望讓學生有交流機會。

至下午4時15分，數十名身穿校服的學生到葵聯邨社區公園集合， 期間高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。就讀中三的郭同學指，以往中秋節都會和朋友一同聚餐，但今次因參與交流會表達訴求而婉拒和朋友聚餐，感覺「有些唔開心」。

他堅持政府應釋放被捕人士，指「如果政府做得好，我地唔需要用到武力，而一開始用和平示威時政府都冇回應」，郭同學又批評政府「撤回」修例太遲，「六月或八月(撤回)都好，但現在九月先撤回。」

現場掛起「光復香港，時代革命」的直幡。（侯彩琳攝）