【逃犯條例】沙田百步梯數百人賞燈會　父女同感受修例風波下中秋

反對修訂《逃犯條例》風波持續下，今天（13日）是中秋佳節，有網民發起在各區舉行「Be Water」中秋賞燈晚會。 今晚8時許，大批市民到沙田大會堂百步梯，期間有市民高叫「祝大家中秋節快樂」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等。有父親亦專程帶女兒到現場，一同感受修例風波下的中秋節。

大批市民在中秋節(13日)到沙田大會堂百步梯聚集表達訴求。（侯彩琳攝）

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中秋佳節的月光下，市民到沙田大會堂百步梯表達對「五大訴求」的堅持。今晚8時許，大批市民到沙田大會堂百步梯聚集，高呼口號。不同年齡層的市民都有參與活動，當中包括帶同子女出席的家長。

市民黃先生與女兒帶同燈籠到場，希望女兒學習香港人的團結精神。（侯彩琳攝）

市民黃先生今日帶同兩名女兒到場，他指自己並非參加集會，而是帶小朋友看看香港，因示威和集會是中秋節的一部分，值得讓小朋友認識今天的香港，又認為香港人在修例風波中「如此團結值得小朋友學習。」

黃先生直言，政府應成立獨立調查委員會徹查警方執法問題，指現時但靠監警會無法讓重建市民對警方的信任。被問及是否擔心有衝突，他直言不擔心，大部分市民都是和平，衝突常源於有人挑釁或「踩場」。

集會期間，在場人士為修例風波中的輕生者默哀一分鐘。其後，市民歌聲響徹沙田大會堂前廣場，亦有人用鐳射筆照射地面，小朋友跟隨鐳射筆燈光玩耍，亦有人用鐳射筆照射百步梯頂棚，笑稱「著火」。

有不少市民自製與反修例有關的字號在燈籠上。（侯彩琳攝） 正值中秋，有不少市民自製寫有「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「時代革命」等字句的燈籠。市民楊先生到場向市民派發寫有「五大訴求、缺一不可」的燈籠，他指和朋友花了3晚製造了300至400個小燈籠，期望能讓市民表達訴求。

市民自發提供免飲品水果

劉先生和朋友到場為市民免費提供小食，包括飲品、水果等。他指因知道有學生因修例風波而和家人出現分歧，甚至離家出走，因此希望帶食物到場支持，「讓大家在中秋節感受到一些溫暖。」對於特首林鄭月娥委任前教育署署長余黎青萍及資深大律師林定國加入監警會，劉先生表明「不收貨」，他指現時監警會大部分成員均屬建製派，故不可信，成立獨立調查委員會是必須。