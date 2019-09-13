【逃犯條例】警罕有呼籲：市民中秋花時間陪伴家人　修補對立關係

民陣周日遊行上訴今日（13日）遭駁回，代表警方的中區警署署理助理指揮官（行動）郭進傑表示，歡迎上訴委員會的裁決。 適逢中秋佳節，郭進傑表示，希望不論是持甚麼立場的市民，都能在周末放低成見，花時間陪伴家人和朋友，「社會活動不會因一星期冷卻而停下來，但家人和朋友的關係可能因為大家踏出第一步而得以修補」。

郭進傑呼籲：「社會活動不會因一星期冷卻而停下來，但家人和朋友的關係可能因為大家踏出第一步而得以修補。」（李偉欣攝）

警方中區警署署理助理指揮官（行動）郭進傑表示，歡迎上訴委員會駁回天水圍遊行及民陣遊行上訴的裁決，並提醒市民不要參與非法遊行。然後他接着稱，過去數月社會經歷不少事情，社會秩序遭受破壞，法治精神受到挑戰，「而最令人擔心和痛心的是社會受到嚴重的撕裂，家人反目、朋友絕交」。適逢中秋佳節，警方希望不論持何種立場的市民，都能在周末放低成見，花時間陪伴家人和朋友，「社會活動不會因一星期冷卻而停下來，但家人和朋友的關係可能因為大家踏出第一步而得以修補」。

民陣召集人岑子杰對上訴結果感到失敗，批評警方以「想像出來的恐懼」禁止舉辦遊行，做法並不合理，可見其決意要打擊民陣遊行的決心，稱民陣已無法舉辦周日遊行。但已申請在9月28日及10月1日再辦遊行，強調港人擁有遊行集會的權利，警方的做法只會煽動更多市民以合法遊行以外的方式表達訴求，「為民憤火上加油」。

對於警方指民陣「沒有與暴力說不」，岑子杰稱警方應先與濫用暴力的警務人員說不，希望警方停止非法使用暴力。