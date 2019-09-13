【逃犯條例】沙田百步梯百人賞燈會　父女同感受修例風波下的中秋

反對修訂《逃犯條例》風波持續下，今天（13日）是中秋佳節，有網民發起在各區舉行「Be Water」中秋賞燈晚會。 今晚8時許，大批市民到沙田大會堂百步梯，期間有市民高叫「祝大家中秋節快樂」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等。有父親亦專程帶女兒到現場，一同感受修例風波下的中秋節。

大批市民在中秋節(13日)到沙田大會堂百步梯聚集表達訴求。（侯彩琳攝）

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中秋佳節的月光下，市民到沙田大會堂百步梯表達對「五大訴求」的堅持。今晚8時許，大批市民到沙田大會堂百步梯聚集，高呼口號。不同年齡層的市民都有參與活動，當中包括帶同子女出席的家長。

市民黃先生與女兒帶同燈籠到場，希望女兒學習香港人的團結精神。（侯彩琳攝）

市民黃先生今日帶同兩名女兒到場，他指自己並非參加集會，而是帶小朋友看看香港，因示威和集會是中秋節的一部分，值得讓小朋友認識今天的香港，又認為香港人在修例風波中「如此團結值得小朋友學習。」

黃先生直言，政府應成立獨立調查委員會徹查警方執法問題，指現時但靠監警會無法讓重建市民對警方的信任。被問及是否擔心有衝突，他直言不擔心，大部分市民都是和平，衝突常源於有人挑釁或「踩場」。