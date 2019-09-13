【逃犯條例】何韻詩奧斯陸自由論壇演講　稱港府撤回修例還不夠

由紐約人權基金會舉辦的奧斯陸自由論壇今天（13日）在台北君悦飯店登場，香港藝人何韻詩受邀出席談香港反修例運動，她並展示了多張示威者遭暴力對待的圖片。

何韻詩進場時揮舞由中國異議藝術家巴丟草設計的「連儂牆旗」。（中央社）

據中央社報道，何韻詩受邀出席奧斯陸自由論壇，以抗爭的藝術為主題發表演講，講述3個多月來香港反修例運動的歷程。演講中，何韻詩就香港政府僅回應「五大訴求」中的「撤回逃犯條例修訂草案」表達不滿，她認為，港府太晚撤回修例，而港人會繼續堅持「五大訴求，缺一不可」的要求。她並展示多張示威者遭暴力對待的圖片。

何韻詩也強調，反修例運動並非追求港獨，其實還是在一國兩制的框架下，希望中央能給予港人當初承諾的自治，如此而已。

演講結束後，何韻詩播放港人自發創作的歌曲「願榮光歸香港」。何韻詩其後回應媒體提問時表示，利用自身的力量，將港人的故事與理念帶到海外，是她在這次運動中最能為群眾做到的事情。

活動最後，何韻詩演唱自創歌曲，並在演唱結束後呼喊「台灣加油、香港加油；光復香港、時代革命」的口號。

奧斯陸自由論壇每年固定在挪威舉行主活動，子活動也擴展到全球其他城市。今年奧斯陸自由論壇再度於台北舉行，做為今年奧斯陸自由論壇於挪威首站後的下一站。議題主軸為資訊戰影響民主選舉、網路科技安全，及變性人權議題。

今年論壇講者包括香港藝人何韻詩、朝鮮脱北者太永浩、資訊戰爭專家莫莉馬克烏，美國普立茲獎（Pulitzer Prize）的緬甸克欽族記者艾斯特突珊等。