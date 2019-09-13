【831太子站】消防接報多人傷　警稱無傷者　在場救護：聽到呆咗

因反修例而起的831太子站衝突，焦點近日轉至警方被指阻礙救援。記者比對當晚片段及警方說法，發現警員至少三度向消防處救護人員稱「無傷者」，並拒絕放行。 消防處當晚早悉多人受傷，出動多輛救護車，並派一名救護監督到場指揮。有救護人員向《香港01》指，全副裝備到場後，警員卻稱無傷者，令帶隊到場的救護主任「即時呆咗」。 他又透露，當晚多層級人員，包括負責指揮的救護監督協調後，救護人員才能入站，令傷者延誤獲救治。記者計算首批救護員到場，至他們實際入站時間，兩者相差足足73分鐘。 有資深消防隊長質疑，警方封鎖月台時間過長，漠視傷者安危，並不恰當，極需檢討。另一名資深救護主任指，認同延誤時間較長需檢討，但指明白警方首要考慮安全及執法。

8月31日太子站E出口外，一度有逾5名消防處救護員等候入站，照片證曾有一名高級救護主任（紅色白邊頭盔者）與速龍小隊警員交涉。（資料圖片／李穎霖攝）

《香港01》接觸到831當晚在太子站現場的消防處救護員Ken（化名），記者據其說法、當晚傳媒片段、立法會議員毛孟靜日前公開的消防處控制中心紀錄，以及警方和消防處記者會，確定當晚不同警員在太子站B1及E出口，以及售票大堂，三度向救護人員稱月台無傷者。



【8月31日 23:17】警員在B1出口首次向救護人員指月台無傷者



根據消防處高層於周四（12日）記者會公布，處方當晚23:05接報指太子站月台有多名傷者。首批救護員在一名見習救護主任帶領下，於23:17到達太子站B1出口。現場消防救護員Ken指，到達時太子站時已封站，一名見習救護主任當時隔着捲閘與警員接洽。



他憶述，當時一名警員向見習救護主任稱「月台下面無傷者」，拒絕開閘，在場其餘救護員均聽到。Ken形容，消防接報時已分類為「大量傷者事故」，調派流動指揮車及多輛救護車，全副裝備到場救人，「救護主任聽到警員話無傷者時，即時反應係呆咗」。

他表示，見習救護主任立即致電上級報告，其上級與另一名較高級警方人員溝通。警員隨後讓見習救護主任一人入站，其餘救護員則在入口旁的地面，設置三色分流墊，預備在地面治理傷者及送院。



消防高層在記者會上稱，有警員曾於B1出口向救護人員稱「無傷者」，說法與Ken所指大致吻合。按消防處控制中心紀錄，該名見習救護主任約23:42入站開始點算傷者人數，即到場25分鐘後才獲警員放行。

831當晚太子站B1出口外有救護員在地面鋪上顏色分流墊，以便醫治傷者。當時有救護員表示，因附近有大量傷者。（資料圖片／吳倬安攝）

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【9月1日 00:15】 警員在E出入口第二次向市民及救護員指月台無傷者



消防處高層在周四記者會指，原處B1出口的救護員被拒入站後，轉往E出口嘗試入站，但同遇上警員阻撓。毛孟靜披露的消防處行動紀錄文件則顯示，00:15有一名救護總隊目報告，稱有職級不明的警員在E出口稱月台並無傷者，拒絕讓救護員入站。《香港01》亦拍到照片顯示，該位置曾有一名高級救護主任，隔着捲閘與速龍小隊警員交涉。



城大學生傳媒「城市廣播 」的記者Oscar及Toby當晚在E出口拍攝，顯示有一名救護總隊目與速龍警員對話。Oscar向《香港01》指，00:10有救護員到達E出口，向港鐵職員指「收到call，想落去」，惟職員正落閘。約兩分鐘後有速龍小隊警員沿梯級上地面，市民詢問站內有無傷者，警員耍手示意無，又稱「澄清緊」；當時救護人員正身處E出口，因此亦收到警員指「無傷者」的訊息。

Toby指，近00:23一名救護總隊目向速龍小隊警員稱，「我哋有個阿sir喺下面」，該警員查詢確定救護主任在站内後，才於00:30放行讓總隊目及其他救護員入站。



根據救護指引，當調派六輛救護車時，會派出一名救護監督到場指揮。Ken表示，831當晚一名署理救護監督趕抵現場，他與一名高級警司協調後，「溝通好咗好多」，其餘救護人員可帶同裝備從E出口入站。



根據消防記者會公布，19名救護員（包括理應負責指揮的救護監督），於00:30、亦即接報（23:05）後近一個半小時，才可從E出口入站。由首批救護員23:17到場起計，到救護員00:30入站，兩者亦相差73分鐘。

影片來源：香港城市大學學生會城市廣播

【9月1日 00:20】警員於售票大堂第三次向救護員稱月台無傷者



傳媒周四（12日）在警方例行記者會上，詢問兩度向救護人員指稱月台無傷者時，警察公共關係科總警司謝振中疑「自爆」，承認有警員約於00:20在售票大堂内設封鎖線時，向救護人員指在其所見範圍内，見不到傷者。至於另外上述其餘兩次拒入事件，謝指不清楚曾否發生。



謝並無說明相關救護人員職級，而消防公開的紀錄，亦無顯示00:20有救護人員在售票大堂受阻。不過，謝強調，相關警員曾與救護員溝通，並非武斷及惡意阻撓進站。

謝振中承認，831太子站當晚一名負責封鎖線警員曾向救護員表示所見範圍沒有傷者。（資料圖片／孔繁栩攝）

救護員質疑：警員應可憑無線電通訊知悉有傷者



對於不同警員三度向救護人員稱「無傷者」，Ken質疑，曾在地鐵車廂内執法的警員，以及後來在閘口聲稱無傷者的警員，同屬速龍小隊，成員之間均用同一無線電頻道溝通，站内站外有無傷者，「邊有可能唔知？」



Ken續指，感受到當晚警員對救護員不友善，「一副好不合作嘅態度，好似阻住佢哋做嘢咁」，又指雖然警方事後指有警方的救護員治理傷者，當晚他自己就未見到有穿急救背心的警員，亦未見有警員治理傷者。

消防內部意見不一 惟一致同意延時過長需檢討



有資深消防隊長質疑，警方封鎖月台這麼長時間，漠視傷者安危，並不恰當，「好似火場咁，就算係唔適合救護員入去，消防都會將傷者運到安全地方畀救護處理，點解當日唔係咁做？有咩情況令到警察忙到可以唔將傷者嘅安危放喺首位？」

他以2005年世貿會議韓農示威為例，稱警方當時會盡快在安全情況下，護送救護人員為傷者施救，因為雙方均認為延誤救治是不能接受的事，這次太子站事故延誤太長，極需檢討。

另一名資深救護主任指，太子站的事故特殊，警方正採取行動，與一般事故如交通意外有別，因此更要考慮安全，例如在月台的拘捕過程或有混亂，明白或未必適合救護人員即時進場。不過他認同，救護與警方的合作、延誤時間兩方面均值得檢討。