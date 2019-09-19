速遞員父子檔派件　兒子始明白艱辛：第一日返工就要重新考慮

父子情總難宣之於口，兩人在同一間公司工作可能會感到尷尬、亦可能會是改善關係的開始。鄭晨輝、鄭浩然以及楊向仁、楊俊傑兩對父子，同時任職速遞公司。兩位兒子由不理解父親為何要深宵工作、終日頻撲日曬雨淋，直至加入同一家公司才明白箇中的辛酸，不禁對父親多年來的栽培及教導，衷心道謝。

楊向仁、楊俊傑（左二、左一）及鄭晨輝、鄭浩然（右二、右一）兩對父子，同時任職速遞公司，父子關係轉變了不少。（羅君豪攝）

「難離難捨，總有一些」，這句歌詞或許道盡了父子情的彆扭。鄭晨輝於九十年代加入FedEx(聯邦快遞)，做了八年速遞員工作，見證著公司轉變，「當時公司上升期生意額多咗好多，加上工廠盛行，每逢大時大節都要收好多貨，試過收到凌晨12點。」他坦言工作十分辛苦，「唔返工都唔知可以有咁多嘢做，唯有盡力做到最好」。轉眼間，由速遞員成為資深運務教學專員，負責培訓新同事，兒子鄭浩然Harry亦是他的徒弟。

日灑雨淋始明白工作艱辛

Harry表示，當時由父親介紹擔任兼職速遞員，主要負責中上環區域的派件工作，惟因地理環境大部份時間只能徒步前往，日曬雨淋，即使在颱風期間仍需搬著沉甸甸的貨物遊走多條橫街窄巷，終體會到父親工作的辛酸。他笑言，「唔做過真係唔知咁辛苦，上完3日培訓，第一日返工已經要重新考慮。」這番磨練讓他深明投身社會絕不容易，更驅使他發奮讀書，現在成為FedEx的市場分析師，Harry不忘感謝自小父親的教導，「尤其價值觀，係佢教我做人要有誠信同守時。」

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兒子Harry擔任兼職速遞員後，經歷日曬雨淋派件，方體會到父親工作的辛酸。（羅君豪攝）

「為何這麼偉大，如此感覺不到。」父子間的感情，唯有經歷過才深切明白。楊向仁及楊俊傑兩父子，父親曾是一名調酒師，但不願錯過兒子的童年時光，遂放棄日夜顛倒的生活，兩父子幾經轉折，最終亦在同一間公司出任不同崗位。

雖然父子二人現時在不同部門工作，惟兒子楊俊傑Calvin加入公司後，亦終於明白小時侯父親為何會工作至深宵，「都係入咗嚟，熟悉工作量先了解多咗」。楊向仁表示，二人的工作性質雖然不同，惟相處方式就如朋友，「有咩都開心見誠講。」Calvin亦感謝父親「帶路」入行，讓他現時有一份穩定工作，「多謝佢令到我可以係到建立家庭同事業」。