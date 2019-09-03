【我和父親的FINAL FANTASY XIV】真人真事　兩父子靠FF修補關係

最近同爸爸媽媽的關係好嗎？有想過辦法去修補？你爸爸會打機嗎？ 真人真事改編的日本電影《我和父親的FINAL FANTASY XIV》，以遊戲博客Maidy，跟爸爸關係一般，直至做仔的教他玩網上RPG遊戲《FINAL FANTASY XIV》，二人終於可重建父子關係。於是Maidy將整個過程寫成網絡博客連載日記《光之父親》，旋即吸引全日本網民及遊戲玩家追看，並改編成小說和拍成電影。 你爸爸就好啦，識玩《FINAL FANTASY XIV》，家父仲玩緊《Candy Crush》呀！Sweet～～

兩父子於第三代時玩過一次，但之後就一直苦冇機會。（《我和父親的FINAL FANTASY XIV》劇照）

電影由《阿叔的愛》男主角吉田鋼太郎，飾演工作狂老竇岩田曉，為人含蓄寡言，為養家日夜勞碌，漸漸便冷落兒子光生（坂口健太郎 飾）。缺乏父親關懷的光生，記憶中唯一一次跟爸爸有過真正交流的，就是童年某夜兩人一齊玩電視遊戲《FINAL FANTASY III》。

自童年的歡樂之夜後，兩父子從此便冷冷淡淡地相處。（《我和父親的FINAL FANTASY XIV》劇照）

直至某日，曉無緣無故突然辭職退休，家人為此大感困惑，但他依然保持沉默。為找出背後原因，兼重修父子關係，光生決定啟動「光之父親」計劃！他先推薦老豆玩多人網絡RPG遊戲《FINAL FANTASY XIV》，再於遊戲中以神秘女玩家Maidy的身份結伴，將爸爸訓練成高手，帶他和一班網絡玩家過關斬將！迷上遊戲的曉逐漸開懷，更與光生組隊打終極大佬，並吐露埋藏心底的秘密……

隔住個Mon跟爸爸修補關係，所以話，活到老學到老。（《我和父親的FINAL FANTASY XIV》劇照）

這個「光之父親」博客旋即累積大批fans，更迅速被改編成小說及電視劇。今年6月再改編成電影登上日本大銀幕！《FINAL FANTASY》系列開發商Square Enix更全力支援，特別架設拍攝專用的遊戲伺服器。同時，日本神級搖滾樂團GLAY的主音TERU，既是《FINAL FANTASY XIV》的擁躉，亦是Maidy的朋友，之前已為改編電視劇提供主題曲，如今亦特意為電影再創作主題曲〈COLORS〉。