【逃犯條例】淘大商場爆唱國歌衝突　區議員葉興國：憂警出催淚彈

反修例觸發的風波未平，今（14日）有數百名中年人到九龍灣淘大商場揮舞國旗和唱國歌，與一批反例青年發生多次衝突，多次有打鬥。警方到場驅散，並拘捕約十人，多是青年。 該區區議員、淘大花園業主委員會主席葉興國今天亦在現場，他指今在商場表達意見的兩批市民，既有淘大花園居民，亦有外來者，他在場希望調停衝突，「都救咗4、5個人」，但亦難阻衝突爆發。對於警方被批評選擇性執法，他認為如有違法，不論政見立場，也應被捕。他冀市民表達意見時，盡量選擇室外空間，直言擔心警方會在商場內強硬執法，包括使用催淚彈。

觀塘區議員、淘大花園業主委員會主席葉興國。（羅國輝攝）

到場發現兩個陣型都有淘大居民

葉興國的選區就在淘大花園，他同時是淘大花園業主委員會主席，他指因收到網上消息，稱今午在淘大商場會有市民表達意見，故下午2時多到場，了解情況，他發現2批意見不同的人士中，既有淘大花園居民，也有區外人士。

當衝突發生時，葉興國指，雙方先是口角，各自唱歌及叫口號，後出現「手指指」、舉傘的肢體碰撞，其後出現拉扯，他身處大堂中庭，嘗試分隔雙方及阻止衝突，「救咗4、5個人」，但亦目睹有持國旗人士受輕傷，他自己也被硬物撞到背部。

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促市民表達意見應選戶外場地

葉坦言，對於衝突在淘大商場發生感到無奈，本以為雙方各自唱歌及表達意見後就會散去，豈料爆發衝突，他認為商場內發生衝突有一定危險，曾擔心警方會否發射催淚彈，盼市民表達意見時，可以在户外場地，減低埋身肉搏的機會。

對於有居民批評警方只拘捕反修例青年，而無拘捕唱國歌人士，他認為如有違法，不論政見立場，也應被捕。他稱沒有目睹今天所有被捕過程，現時難作評論。