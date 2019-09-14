【逃犯條例】數百中學生集會　退休副校長：勿跌入社會對暴力論述

數百名穿著黑衣的中學生和教師今午（14日）在中環愛丁堡廣場出席集會，有學生一邊參與集會一邊做功課，亦有現職和退休教師到場與學生作小組討論。 今年就讀中六的吳同學是瞞著家人來參加集會，他稱為了香港的未來，在可接受的範圍內願意犧牲時間和與家人的關係；有從事教育工作長達34年的退休中學副校長表示，學生並非一張白紙，教師亦不是靈魂工程師，指教師的工作不是要淨化學生，只是促進互動討論；又指老師有責任向學生解釋暴力的深度和闊度，不要跌入社會對暴力的論述。

數百名穿著黑衣的中學生和教師在中環愛丁堡廣場出席集會。（洪業銘攝）

反修例風波持續，有中學生今午發起「中學生螢光之荊集會」，有數百人參與。席地而座的數百名學生之中，吳同學一邊參加一邊做數學功課，他接受訪問時表示，從六月起留意反修例事件，曾參與遊行和校園組人鏈等活動，但遭家人反對，雙方關係因而轉差，今天更是瞞著家人參與集會。

吳同學一邊參加集會，一邊做數學功課，他表示從六月起留意反修例事件，曾參與遊行和校園組人練等活動，但遭家人反對，雙方關係因而轉差。 （李偉欣攝）

吳同學說，今次反修例事件是他的政治啟蒙，又稱「為了社會和香港的未來，在可接受的範圍內願意犧牲私人時間和家人的關係」。他稱，以往的周未只會留在家溫書和打機，但現時會參與集會。

被問到如何看待示威者爭取的「五大訴求」，吳同學稱， 市民一開始只是要求政府撤回修例，但政府不答允，之後又把6.12示威衝突定性為暴動，又出現警察打市民的情況，才衍生要求成立獨立調查委員會和取消暴動定性等其他訴求，而現時政府只答應其中一項，並不會使遊行示威停止。

曾任校長的周先生認為作為教師，有責任向學生解釋暴力的深度和闊度，不要跌入社會對暴力的論述。 （李偉欣攝）

來到集會現場的亦有教育工作者。 從事教育工作34年，曾任四間中學校長，現以半退休狀態在大學任客席教師的周先生亦在場與學生作討論。

反修例示威持續多月，當中出現不少暴力場面。周先生接受訪問時表示，他不認同暴力，反對以暴力破壞公眾財物，但他指出，暴力有很多種形式，例如以公權力打人，違犯程序公義亦是暴力的一種。作為教師，有責任向學生解釋暴力的深度和闊度，不要跌入社會對暴力的論述。

對於政黨呼籲不要把政治帶入校園，教育局局長楊潤雄稱教師的言論不應與其專業操守有衝突，被問到教師是否有承受壓力。周先生稱，有不少教師朋友向他透露最近確是面對壓力，他批評社會政黨，包括教育局局長都不尊重教師的專業，「當你叫老師扮乜都唔知，除非你是假設該教師是外星空降下來，不知道社會發生甚麼事，否則怎麼會不知道？」周先生說，就是一種白色恐怖，不相信教師的專業，若社會都對老師在課堂的說話指指點點，就是不相信老師。 他強調，教師並非「講乜都得」，有些可能會偏向某些取向，對事情有某種看法，但社會亦不可以當學生是傻的，學生亦挑戰教師的說話。

周先生表示，學生並非一張白紙，老師亦不是靈魂工程師，雙方是互動的，當學生把某些東西帶入校園，老師的工作並非要淨化他們，而是促進大家的互動，為他們的想法提供不同思考，「 若果你說不要把政治帶入校園，就好比一間密封的工廠，出產一式一樣的罐頭，但這些罐頭可以防腐到幾時？」

此外，公民黨立法會議員楊岳橋上台發言時表示，今日出席集會大多數是中四、五的學生，形容他們渡過了一個不平凡的暑假。他感謝一眾教師和家長幫忙，相信他們一定承受不少壓力，才讓學生得以參與集會，又指年輕人教導他甚麼是堅持和創意，而時間會證明年輕人今日追求的公義是正確的。