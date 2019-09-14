【9.14集會】重組淘大衝突　唱國歌到兩派打鬥　警拘多名年輕人

反對逃犯條例的爭議和衝突持續，今日（14日）下午數百名撐警人士響應網上號召，下午到九龍灣淘大商場聚集，揮動國旗高唱國歌，期間多次與不同政見的市民互相，之後更演變成兩派人打鬥，混亂間有人投擲雞蛋及雨傘，有人更血流披面，要軍裝警員分隔維持秩序，護送部份起爭執、自稱愛國的人士離開，並在商場內外拘捕多人，現場所見被捕的多為年輕人。 有淘大花園住戶指，在電視直播中看到到商場用膳的兒子被捕，到場與警方理論但不得要領，有街訪斥責警方「見後生仔就拉！」

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14:00半自稱愛國人士聚集 15:00開始兩派打鬥

在約下午2點半，有逾300名手持國旗的撐警人士在九龍灣淘大商場各樓層聚集，高唱國歌，又舉起「萬分感激，香港警察」等標語。他們揮動國旗，淘大商場內的店舖已紛紛落閘。

到下午3時，開始有不同政見的人士聚集，部份是住在附近的街訪，雙方在地下樓層出入口位置指罵。自稱愛國的人，試圖對戴口罩、穿黑衫年輕人叉頸、扯口罩，他們亦有被搶國旗。雙方之後群起推撞，互相投擲雨傘，地下有雞蛋漬，情況一度非常混亂，期間有人打鬥至流血。

商場各樓層亦見撐警者與不同意見街坊繼續對峙口角，一方高呼「光復香港，時代革命」、「香港警察、知法犯法」，另一方則高呼「香港曱甴，時代垃圾」。有手持國旗的人，說是被人挑釁，對着傳媒的鏡頭質疑為何在自己的國家唱國歌有問題，但亦有自稱愛國的人指責部份傳媒是「黑記」。

曾多次出現在撐警集會現場的「忠義民團」成員、俗稱「大波man」的男子石房有，亦有在淘大現場。他身穿撐警藍色衫指揮唱歌，他今早亦曾出現在炮台山撐警人士追打街訪的現場。

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15:15 警方到場 拘捕多名年輕人 助唱國歌人士離開

約下午3點15分，大批防暴警察隨即來到淘大商場，與撐警者擦身而過期間，呼籲現場人士盡快離開，不要聚集。撐警人士離開時亦向軍裝警豎起拇指支持，有警員點頭回應，亦有人回答「多謝晒」。

警方主要在商場出入口位置分隔兩批不同意見的人士，一度帶走一名上身赤裸的男士。手持國旗的人士，並無申請集會，但警方在商場內並未舉旗要求他們散去，但有警員曾在商場外舉起黃旗，拘捕數名戴口罩或蒙面青年，更將一名穿黑衣青年撲倒在地上，扣上手銬拘捕。

逾百防暴及便衣警到場包圍淘大商場，亦封起部份出入口，拘捕至少十名市民。現場所見，有不明身份人士，協助警察拘捕在場的年輕人。有年輕人說一落巴士，就被便衣警察拘捕，現場所見，大部份被捕的人士都是年輕人，警方亦有護送起爭執的自稱愛國人士離開，但暫時未知有無自稱愛國的人士被捕。

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淘大居民直播中看到兒子被捕：他只是到商場用膳

淘大花園居民楊先生指，23歲兒子在樓下用膳，未料透過電視看到兒子被數名警員制服及拘捕，故到場要求警方解釋，未得知其情況；他又批評警方濫捕，故意針對年輕人。現場聚集大批街坊，斥責警員「係咪要拉晒我哋？」現場有警員回應：「我哋堅持我哋責任。」

有一女街坊眼見有年輕市民被警員束上索帶拘捕，並準備帶上警車，表現激動向其大罵，指自己為樓上居民，當見到該年輕人路過卻突然有六、七個警員上前把他制服，令她大惑不解，非常不安，「佢只係孤身一人，你哋使唔使六、七個人衝埋嚟撳低佢，佢又冇做啲乜？你哋解釋下發生咩事？你哋（警方）一到就亂，點解呀？」惟警員沒有理會。

另外，居於淘大的王先生與太太剛巧到現場準備吃午飯，他認為警員只拘捕現場年輕人，但對手持國旗人士相當禮貌，他不滿這是「選擇性執法」，與警員理論，但不獲理會。「佢哋（警員）都冇目標咁捉人，個後生仔就喺我前面，同我一樣企喺度，突然佢就走嚟捉佢，而家做乜事？點解可以咁樣做。我可以做證人！」情緒激動，惟同一時間，互相指罵後，一班撐警人士卻在另一商場出口離開。

一名疑似影街坊「大頭」的中年女士，被人包圍拉址頭髮及拍打，口部流血，期後被送上救護車離開。（胡家欣攝）

16:30 中年女子在扶手電梯被拉扯

至約4時半左右，防暴警員陸續收隊離場，有市民尾隨並大撒溪錢，有警車疑急駛走，尾門未關上就離開。到傍晚近5時左右，一名中年女士在淘大商場外一條扶手電梯被人指罵，有市民上前將她前後包圍，她一度由高處跌倒被扶正，但不少人衝前打她，又大力扯其頭髮，情況混亂，該女士未有任何反抗掙扎，口部流血。隨後她坐在電梯尾位置，被包圍近五至十分鐘，有急救員為她治理。

約十分鐘後有救護員到場，以擔架將該女子送上救護車離開，同場有警員護送。現場消息指，該女士曾拍攝現場人士「大頭」，又稱「打死𡃁死就啱啦」，激怒附近人士。隨後商場內仍有零星衝突。她離開時留下一個手袋，之後被發現裏面有日期為9月16日的醫生紙，有人質疑她持有虛假文書。

17:50 兩撐警人士留在商場 「黃絲」兄到場勸走

而在商場內，到約5時40分再爆發衝突。表明撐警的一對中年男女被包圍，有社工和義務救護員表示，願意協助他們離開，但他們仍不願走。其中女方表示，兄長一家都是「黃絲」，認為自己這樣被對待很無奈。但她亦承認自己是攝影愛好者，拍攝現場人士接受傳媒訪問，與身邊的撐警中年男士並不相識。

及後她的兄長到場，勸諭她離開但不果。到約5時55分，現場的反修例示威者，懷疑「捉鬼」起衝突，三人在混亂中離開商場，到商場外時，該中年男士被追打，一度倒地，之後警員再到場，將他們送上警車離開。

觀塘區議員、淘大花園業主委員會主席葉興國。（羅國輝攝）

淘大業主立案法團主席：不同政見違法者都應拘捕

該區區議員、淘大花園業主委員會主席葉興國，亦曾到商場。他表示現場兩批不同政見的市民，既有淘大花園居民，亦有外來者，他在場希望調停衝突，自稱救了四五個人但亦難阻衝突爆發。對於警方被批評選擇性執法，他認為如有違法，不論政見立場，也應被捕。他冀市民表達意見時，盡量選擇室外空間，直言擔心警方會在商場內強硬執法，包括使用催淚彈。