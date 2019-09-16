【9.15遊行】灣仔站今早重開、運作大致暢順　街坊：劫後重生

反修例風波持續，昨日有示威者發動「港島行街」，警方出動水炮車、施放催淚彈及發射布袋彈驅散，群眾四散，港鐵灣仔站至少兩個出入口被縱火，受示威活動影響，港鐵昨日先後宣布關閉金鐘站、灣仔站。 港鐵於今日（16日）清晨5時半宣佈，列車服務今早正常，而昨日曾關閉的金鐘站、灣仔站亦重開。 記者今日觀察所見，昨日被縱火的A3出口及B出口已大致清理，並能正常使用；有路過街坊笑指灣仔站是「劫後重生」。

今日觀察所見，灣仔站運作大致正常，多部閘機顯示屏位置貼有「被損毀」字句，但仍能正常使用，正值上班繁忙時間亦未見擠擁。站外部分設施，如會員服務站、部分閉路電視、顯示屏等，均貼有「設施被破壞未能使用」的中英文字句。

示威者昨日遭警方驅散後，一度燃燒雜物拖延警方推進，港鐵灣仔站A3出口及b出口均被縱火，消防接報到場成功撲救。

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今日所見，灣仔站A3出口的閉路電視被包起，但能如常進出，地下留有疑似被縱火的痕跡。B1出口地上同樣有疑似被縱火的痕跡、外牆燻黑；B2出口留有「光復香港」的塗鴉字句。

上班族大多快步走過，未見有人特別留意灣仔站的情況，但有不少路過街坊談論灣仔站被縱火一事，有人讚揚示威者行為，亦有人搖頭嘆息；另有路人形容灣仔站是「劫後重生」，對港鐵完成初步清理工作並如常服務感到驚訝：「燒到上頂，今朝都仲開到」，更與朋友打趣指要拍照留念。