寮屋住戶自願登記計劃期限延長一年　明年10月尾截止

因應受政府發展清拆行動影響的寮屋住戶，政府早前修訂新的特惠補償及安置安排。在新安排下，居於持牌非住用構築物，或1982年寮屋登記的非住用寮屋的合資格住戶，於登記後及符合所有資格準則下，可受惠於免經濟狀況審查的安置及特惠補償。 地政總署今日（16日）公佈，「寮屋住戶自願登記計劃」接受申請的期限將延長一年，由原訂的今年10月31日，延至2020年10月31日截止。

發展局去年公布加強清拆行動的特惠補償及安置的安排，包括寮屋戶的特惠津貼由過去最高的60萬元，調高上限約120萬元。（資料圖片）

地政總署發言人表示，住戶必須由2016年5月10日或以前開始，已一直居於持牌非住用構築物或1982年寮屋登記的非住用寮屋，才符合資格參加「寮屋住戶自願登記計劃」。

地政總署呼籲，相關住戶應盡快申請參加「寮屋住戶自願登記計劃」，若有關的寮屋將來受政府清拆影響，只有已登記的住戶才可申請補償及安置安排。

發言人強調，已遞交「寮屋住戶自願登記計劃」申請並符合登記要求的住戶，其寮屋不會因為改作居住用途而被採取執管行動，以致撤銷寮屋登記及清拆。然而，構築物應遵從現行寮屋管制政策下的規定，包括不得擴大或加建，亦不得未經批准下改建。