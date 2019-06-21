【新界東北】政府就古洞北首階段工程招標　料11月可動工

立法會財委會上月通過了古洞北及粉嶺北新發展區前期和第一期工程等撥款，涉及逾335億元。 土木工程拓展署今日（21日）宣布，將就缸瓦甫警察設施、塱原自然生態公園，以及古洞北新發展區第一階段的地盤平整及基礎設施工程招標。三項工程的截標時間均為8月16日中午12時。

政府就古洞北新發展區首階段的地盤平整及基礎設施工程招標，工程預計於今年11月展開。（資料圖片）

古洞北初階段工程料11月動工

土木工程拓展署指出，現正招標承投古洞北新發展區第一階段的地盤平整及基礎設施工程，預計工程將於11月展開，需時約73個月。

工程包括泥土處理、興建基礎設施工程、進行緩解環境影響措施，如隔音屏障等。

塱原生態公園工程料需36個月

另一項招標項目包括發展塱原自然生態公園，工程包括發展佔地約37公頃的自然生態公園、進行生態緩解和改善工程、提供相關園内設施，包括留宿和農耕貯物設施等。工程預計於10月展開，需時約36個月。

+ 3 + 2

另外，署方亦為缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程招標，預計今年11月可動工，需時約38個月完成。工程包括為缸瓦甫平整約19公頃土地、提供相關基礎設施工程等。