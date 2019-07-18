【新界東北】首批居民最遲明年上半年遷走　近200住戶將安排上樓

立法會財委會早前已通過了古洞北及粉嶺北新發展區前期和第一期工程等撥款，涉及逾335億元。發展局今日（18日）公布，地政總署將於本月底向所有受第一階段工程影響的住戶發信，通知各個住戶其遷出限期，日子介乎2020年年上半年至2022年下半年不等。 而房委會亦會於近日向超過170個受第一階段工程影響的住戶發信，編配位於北區的寶石湖邨單位，另有約10戶申請入住房協轄下現有屋邨出租單位的合資格住戶，亦已陸續獲編配房協屋邨的單位。

+ 4 + 3 + 2

逾170個受影響住戶 已獲確認符合安置資格

政府表示，超過170個受第一階段工程影響的住戶，已獲確認符合安置資格，並獲房委會編配位於北區的寶石湖邨單位。房委會將於日內以郵遞方式聯絡這些住戶，通知獲配的單位及辦理入住手續。此外，約10戶申請入住房協轄下現有屋邨出租單位的合資格住戶，亦已陸續獲編配房協屋邨的單位。

發展局發言人指，去年五月引入免經濟狀況審查的安置選項，以照顧未能滿足經濟狀況審查的住戶的需要，上述有逾七成獲編配住戶受惠於這項新安排「上樓」。

此外，地政總署將於本月底向所有受第一階段工程影響的住戶發信，通知各個住戶其遷出限期，最早須遷出的住戶限期由2020年上半年至2022年下半年不等，各個住戶須遷出日期前三個月，地政總署會再按法定程序在相關範圍張貼告示。

當局指，由於合資格住戶現已陸續開始獲編配安置單位，故此已體現政府「先安置、後清拆」的目標。政府重申，收地通告上訂明的日期，只是土地業權復歸政府的日期，並不是亦不影響各個受影響住戶獲通知的遷出限期。地政總署於張貼收地通告後，將開始向受影響的私人業權人安排發放私人土地補償。

古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程範圍內，共有約490個受影響住戶已接觸地政總署作資格核實。逾180個住戶已獲確認符合安置資格並獲編配房屋單位，另約80個住戶的安置申請及約40個住戶的現金補償申請正在處理；另有近50個住戶的申請有待提供進一步資料。

政府指，其餘約140個住戶根據現有資料不符合安置補償資格，主要原因包括住戶擁有住宅物業或是現有公屋租戶、住戶在凍結登記後才遷入或相關構築物屬於違法搭建（即沒有寮屋登記或土地文書紀錄）。正如政府過往解釋，在照顧受發展清拆影響的住戶的同時，亦須確保公共資源合理和公平使用。經凍結登記的住戶倘若不符合安置補償資格，可獲發放住戶搬遷津貼。