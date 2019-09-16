【逃犯條例】示威滿百日　盧偉聰發通告：讓大家無後顧之憂履職務

由6月9日的大遊行計起，反對《逃犯條例》修訂的風波已持續100天。警務處處長盧偉聰發內部通告，表示過去100天，可能是「他在警察生涯中最難忘的一段日子」。通告中又感謝同事面對反修例示威時堅守崗位，並指他和警隊管理層會繼續在各方面採取一切可行措施，例如在行動策略上或後勤支援中，全力與大家一起並肩完成任務。同時亦會照顧同事的福利及家庭需要：「力求讓大家能夠在無後顧之憂的環境下履行職務」。

▼圖文回顧反修例風波▼

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據了解，盧偉聰昨晚（15日）向警務人員發表內部通告，指修訂《逃犯條例》引發的示威活動暴力程度不斷升級。過去的週末，警隊亦經歷數場違法和暴力的示威，又指過去100天，「可能是他在警察生涯中最難忘的一段日子」，也將會警隊歷史上留下「不能磨滅的印記」。他在通告中批評示威者蓄意阻攔人員執行職務、包圍警察總部及多區警署、滋擾警察宿舍、公開披露同事及其家人的個人資料。盧偉聰斥種種行為「令人髮指」，並「嚴重衝擊香港的法治，破壞社會秩序及安寜」。

盧偉聰續言，深深體會同事在這行動期間，一直面對極大的危險與及承受巨大壓力，又指警隊無時間照顧家人，被指控及惡意中傷等。他向警員保證「這艱難的道路上從不孤單」，他與警隊管理層亦將從各方面採取一切可行措施，例如在行動策略上或後勤支援中，全力與大家一起並肩完成任務；同時亦會照顧同事的福利及家庭需要，「力求讓大家能夠在無後顧之憂的環境下履行職務」。

盧偉聰亦在通告中慰問受傷警員，並感謝全體警隊，包括：正規、輔警及文職同事，形容他們在這極度艱難的時刻仍然展現「高度專業、堅守崗位及勇敢地面對各種危險」。（歐嘉樂攝／資料圖片）

盧偉聰亦在通告中慰問受傷警員，並感謝全體警隊，包括：正規、輔警及文職同事，形容他們在這極度艱難的時刻仍然展現「高度專業、堅守崗位及勇敢地面對各種危險」，表示最崇高的敬意及由衷的感謝，祝願早日康復。他重申，香港警察是香港最主要的執法部隊，亦是「最後的一道防線」。不論任何情況，警隊都會「努力奮戰，恢復社會秩序，令香港重回正軌」。

他在最後引用行動初期由一名同事改編的一闋歌詞來作總結：

「 同僚 勿氣餒 守本份

頂得起這個重任

堅守 深信 這關定能過

彼此豁達一生

振作上下一心」。