【逃犯條例】香港外國記者協會　向警務處處長盧偉聰提出11項建議

《逃犯條例》爭議引發連場示威，部份演變成暴力事件，警方執法備受批評。香港外國記者協會（FCC）今(13日)發表公開信，向警務處處長盧偉聰提出11項建議。

公開信表示，6月反修例風波以來，警方與傳媒關係轉差，協會特別關注8月10日及11日（星期六、日）全港多處暴力升級的情況。

協會認同警方透過舉行例行新聞發布會來提高透明度，但認為目前最緊迫的是一些前線人員與傳媒及抗爭者互動時的問題。協會強調，記者不應妨礙警方工作，但同時警方亦不應妨礙記者工作。

就這些情況，協會提出了11點建議：

避免強光照射攝影師 使用催淚彈應更克制

1.警方應避免用強光照射攝影師。

2.前線警員應假設這些身穿有「記者」標誌反光衣的人都是真實的記者，而不是假設為假冒者。

3.警方使用催淚氣體時應更加克制，因在住宅區發射催淚彈，不單傷及示威者，更會波及附近的記者與居民。協會提到8月11日葵芳站向站內發射催淚彈令人震，可構成嚴重健康風險。

8月4日晚上黃大仙衝突之中，有警員以強光照射記者，其後一名警員代為道歉。（資料圖片）

警員應表明身份 及出示委任證

4.警務人員應盡可能顯示身份，並在有需要時出示委任證。協會明白有人擔心會洩露個人私隱，但提醒警察是公職人員，應該要為自己的行為負責。

5.警察傳媒聯絡隊應在示威活動中部署於每一個單位之內，向媒體講解警方的行動。

6.傳媒聯絡隊應向記者提前警告即將採取行動，以便記者能轉移到安全地方。

7.如果記者受傷，警方應確保他們得到迅速和不受阻礙的醫療照顧。

應迅速回應有組織襲擊事件 並拘捕肇事者

8.警察應迅速回應任何公眾和記者受到有組織襲擊的事件，並確保拘捕肇事者。

9.如果記者向特定警員提出合理投訴，傳媒聯絡隊應確保以有效和透明的方式調查這些投訴。

7月7日九龍區遊行期間，警方多次推撞示威者。（資料圖片）

若警察疏忽職守應紀律分 並公布調查結果

10.如果發現個別警察疏忽職守，應該受到紀律處分，並對方公布調查結果，以便投訴人能完全了解事件已妥善處理。

11.協會明白警方在極度緊張環境下工作，但希望前線警員保持冷靜，不要對示威者的挑釁行為作出過度反應。與媒體交談時，警員應以清晰、簡潔的方式提出要求，不應使用侮辱性語言或擺出威脅的姿態。