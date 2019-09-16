房委會擬引入定期查核機制　及早取消不合資格公屋輪候冊申請

消息指，房委會為確保公屋資源用於協助真正有需要人士，擬於明年第四季開始，輪候公屋逾2.5年而未來一年內，尚未到達詳細資格審查階段的申請者，會隨機抽選5%至10%，要求他們申報是否仍合資格，倘經查核後發現不合資格者便會取消申請(DQ)。被DQ者會被凍結申請資格半年，並在其後18個月申請恢復申請，惟只得一次機會。 此外，房委會亦擬繼續現時方案，倘申請者現時與家庭成員共居於同一個公屋單位，其公屋申請會被凍結一年。

據了解，過去五年獲邀接受公屋詳細資格審查的個案中，有18%被取消，當中入息或資產超逾限額佔4.2%。（資料圖片）

根據規定，公屋申請現時由提交申請至簽訂租約當日，任何時段都必須符合申請資格，而獲編配公屋單位前，房署會邀請申請人接受詳細資格審查會面，未能通過者會被DQ。

消息指，過去5年獲邀出席詳細資格審查面的申請者，平均約有18%申請被DQ，沒有出席會面是被DQ的主要原因。而約有4.2%申請者因入息資產限額超標而遭DQ，其他原因則包括虛假聲明、在港擁有住宅物業、非在港居住等。

隨機抽選方式試行 其後再檢討

消息指，鑑於被DQ個案佔相當大比例，房委會認為倘可以接觸這些申請者，及早DQ其申請，可更確切計算輪候公屋申請者數目，集中行政資源。

消息透露，房委會擬於2020年第四季推行新措施，向配額及計分制申請者，隨機抽查5%至10%、輪候公屋已超過2.5年而未來一年尚未達詳細審查階段人士，要求他們先自行申報是否仍符合公屋資格，但毋須提交證明文件。而房委會將抽選報稱合資格的申請者要求提交證明文件查核，通過者其後便會豁免受查。

此外，房委會亦會簡化查核程序，容許受查申請者在房委會發出信件後三個月內，申報是否符合資格，在信件發出一個月後會向沒有回應的申請者發出電話短訊提示。而在回覆限期前的一個月，會向無回應申請者發出「最終催辦信件」，最終仍無回應者申請會被「DQ」。

消息人士指，倘申請者所有家庭成員均居於同一個公屋單位，會維持現時凍結其申請一年的政策。而「高齡單身人士」、「共享頤年」、「天倫樂」三項長者優先配屋計劃的申請者，房委會傾向不會繼續豁免他們。但所有修訂，只適用於新公屋申請者。