【9.15衝突】浸大學生記者被捕　新聞系聲明：警方應尊重採訪權利

反修例風波持續數月，昨天（15日）港島多區都爆發衝突，浸會大學一名學生記者昨在炮台山一帶採訪時，被警方截查及搜出一把餐刀，該名記者指日前為慶祝中秋，故攜有餐刀以切月餅，警方最後將該名蘇姓學生記者拘捕。 浸會大學新聞系今日（16日）發布聲明，指對學生記者被捕一事極度關注及遺憾，要求警方盡快釋放該名學生，並尊重學生記者的採訪權利。 另外，教大編委會亦就其總編昨日遭一名防暴警員無理截查發表聲明，編委會指防暴警員曾經以拘捕總編威脅記者停止採訪；教大編委會對此表示憤怒，並譴責警方無理截查。

聲明指蘇同學是新聞系廣播新聞網的學生記者，昨天從4時起和多名同學在港島區採訪示威活動，截至昨晚被捕前先後在廣播新聞網發佈13則報道。聲明強調，蘇同學被捕時身穿合適的採訪裝備，包括印有記者字樣的頭盔及背心，和攜帶由該系發出的記者証。

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事件發生後，新聞系老師及兩位律師已迅速前往警署提供協助，律師與同學見面後表示他的精神和身體狀況良好，已給予他適切的法律支援。聲明強調要求警方盡快釋放蘇同學，並尊重學生記者的合法採訪權利。

早前，浸大校長錢大康向師生發信，稱校方非常關注事件，已就此接觸警方，敦促警方公平、適切處理案件，而傳理學院院長及老師亦已為被捕學生提供法律及家庭支援。另外亦有浸大傳理學生發起聯署聲明，並表示要在今日下午舉行校內遊行，要求校方承擔責任，支援被捕學生。

教大就其總編，昨日遭一名防暴警員無理截查，發表聲明。(網頁截圖)

教大編委會對總編被無理截查表憤怒

另外，教大編委會亦發表聲明，指編委會總編昨日遭一名防暴警員無理截查，並曾經以拘捕總編威脅記者停止採訪。教大編委會對此表示憤怒，並譴責警方無理截查。

聲明表示，該名總編在銅鑼灣採訪時已經遭到警員的過分武力，其後在炮台山更被指在銅鑼灣進行採訪時有襲警，並記錄身份證號碼，而截查過程中，警方曾阻礙學生傳媒拍攝工作。編委會認為警方完全漠視傳媒的權利，惟當時警方身上沒有攜帶委任證，難以追究。