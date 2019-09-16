【9.15衝突】過百浸大生圍堵校長室　抗議學生記者無理被拘

反修例風波持續，昨天（15日）港島多區都爆發衝突，浸會大學一名學生記者昨在北角、炮台山一帶採訪時，被警方截查及搜出一把餐刀，該名記者指日前為慶祝中秋，故攜有餐刀以切月餅，警方最後將該名蘇姓學生記者拘捕。 有過百名浸大學生今天下午2時半在浸大校園內遊行，訴求包括要求校方承擔責任，支援被捕學生，並譴責警方濫捕，打壓新聞自由。 事情擾攘逾4小時， 現場人士透過電話與浸大新聞系高級講師呂秉權聯絡，呂稱現時正在北角警署，了解到蘇敬華有機會在今晚獲釋；學生起初打算聯同浸大新聞系副院長劉志權等人到北角警署等候，至後來蘇敬華的父母再次表示希望低調處理事件，浸大學生放棄前往。

浸大學生發起遊行，聲援被捕新聞系學生。(梁鵬威攝)

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有浸大學生發起今天下午2時在浸大校園內遊行，由賽馬會廣場遊行至邵逸夫行政大樓，要求校長錢大康回應學生記者被捕一事；要求校方為被捕同學提供學業、法律及經濟上的支援；要求校方譴責香港警察濫權濫捕及打壓新聞自由；要求校方承諾保障學生學習時的人身安全。

近下午2時半，過百名學生起步。遊行發起人之一的曹同學稱，雖然錢大康今早向學生發電郵，但學生認為校方只是敷衍了事，要求校長正面回應學生訴求，如承諾保障學生人身安全，及譴責警方濫捕，而非迴避問題。參與遊行的包括浸大傳理系、浸大社工系、浸大政治系、浸大學生會，遊行人士多戴上口罩，高呼「警方濫捕，校方走數」、「光復香港，時代革命」等口號。

學生遊行到邵逸夫行政大樓後，浸大新聞系副院長劉志權及浸大常務副校長麥建成教授先後發言，學生不滿二人沒有正面回應，質問麥建成會否譴責警方濫捕，他稱「不會」，除非法庭審訊證明是濫捕。學生又質問，浸大學生會會長方仲賢的個案中，警方是否應受譴責，麥建成稱「我不覺得是一個有力的個案」（not a strong case at all）。在場學生隨即嘩然，高呼以他為恥（shame on you）。

麥建成隨後離開，學生表明不滿，一起行樓梯到8樓校長室所有位置，要求與錢大康會晤，但8樓一扇門已鎖上，學生未能進入，正試圖強行打開門鎖；有學生以噴漆遮蓋8樓閉路電視，又有人用磚砸門，最終門被打開。

新聞系系主任劉志權曾與學生對話

及後新聞系系主任劉志權從校長室步出指校長並不在內；在場的學生批評，新聞系的聲明完全無譴責的意思，反問新聞系系主任劉志權會否參與浸大傳理系學生發起的聯署，劉志權稱，一生人都未有聯署過，認為自己有不表態的自由。

學生隨即對劉志權不譴責警方感到失望，並說：「佢代表你個系，而被人拉咗啊！」學生問劉志權傳理學院又會否譴責，劉志權稱，院方已講了應該說的話。劉志權離開時，學生稱「你態度可以好啲」，劉志權回應指「大家咁話啦！」

學生質疑校長錢大康只發電郵「好廉價！」

學生又批評，錢大康今早發出的電郵，學生看不到有誠意，與早前發出過的電郵大同小異。學生斥，昨晚至今，只有呂秉權一人探望被捕者，質問校方高層在哪裏，又做過甚麼保護學生？「今次係第一次有學生記者採訪緊被捕，可唔可以重視件事呀？學校保護唔到學生，敗壞浸大傳理嘅聲譽，仲邊有人想讀？」學生炮轟，學生今次是因應實習要求，根據學系要求去採訪，但學校卻不能保護學生，如同「推學生去死」，校長只發電郵，「好廉價！」

學生未能進入校長室樓層，有學生以磚頭砸開門鎖。（鄭翠碧攝）

周偉立：浸大不能凌駕警方程序

周偉立表示，浸大並不能凌駕警方的程序，他認為現時最重要的是蘇敬華可以獲釋，明白學生希望校方用學生要求的方法處理事件，校方與學生的目標一致，但使用的方法不同。學生反駁，校方所用的方法沒有成效，不能保護學生，為何不肯使用學生建議的方法。

學生多次質問校長身在何處，「有甚麼比學生更為重要？」周偉立稱，不要把兩件事混為一談，重申校長現時有公務在身。對於校方發出的電郵與早前的有近40%相似，周解釋，因兩件事的性質相似。

事情擾攘近4小時後， 現場人士透過電話與浸大新聞系高級講師呂秉權聯絡，呂稱現時正在北角警署，了解到蘇敬華有機會在今晚獲釋，學生起初決定集體往北角警署等候蘇，後來因收到訊息指，蘇敬華父母表示，希望低調處理事件，學生決定由幾位學生記者陪同劉志權、麥福達等人到北角警署。

至七時許，因蘇敬華的父母再次表示希望低調處理事件，劉志權表明不會去北角警署，同學質問他的下一步行動會是什麼，他指會繼續嘗試聯絡蘇敬華，如他需要協助的話，就會提供協助；而部份學生則決定返回浸大。

浸大廣播新聞網指，該名姓蘇的男學生，昨晚(15日)正以浸大廣播新聞網（BNN）記者身份採訪，晚上11時許，與另外3名記者在炮台山道及英皇道交界，突然被防暴警員截停搜袋，期間一名記者被搜出一把餐刀，他多次強調因日前是中秋節，餐刀是用來切月餅，但一名女警指「好難不懷疑」，最終他被警員帶上私家車。

凌晨4時許，浸大廣播新聞網透露，姓蘇學生已與大律師劉偉聰和律師伍展邦會面，律師指他身體及精神狀態良好。而廣播新聞網譴責警方無理濫捕，並促請警方盡快釋放該記者。