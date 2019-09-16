【9.15衝突】浸大學生記者被捕　警：袋中搜出9吋金屬尖刀

周日晚（15日）有自稱為「福建人」的中年男子，於北角及炮台山一帶襲擊市民及記者，其後引發與反修例示威者衝突，現場一片混亂，期間警方拘捕多人，包括浸會大學「廣播新聞網」的一名學生記者，指他持有刀具，不過該記者解釋餐刀用作切月餅。 警方今日（16日）在記者會上解畫，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，當時機動部隊警員發現該學生記者於英皇道炮台山交界，與示威者一同徘徊，懷疑為示威者同夥，故上前截查、盤問，結果從其背包發現一把九寸長的金屬尖刀。他續指，現場警員不接受其切月餅的解釋，故將他拘捕。

李桂華指被捕浸大生背囊藏九吋長金屬刀，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。（孔繁栩攝）

浸會大學新聞系今日發聲明確認，被捕的學生是該系「廣播新聞網」的記者，昨日與多名同學於港島區採訪，被捕前先後發布13則報道。聲明又指，該名學生記者被捕時，身穿合適的採訪裝備，包括印有記者字樣的頭盔及背心，和攜帶由該系發出的記者證。

警：被捕學生行徑與一般採訪有異

李桂華在記者會上指，有機動部隊警員於英皇道炮台山交界，發現該名學生記者與示威者徘徊，認為其行徑與一般採訪有異，懷疑與示威者同夥，故上前截查、盤問，結果在其背包搜出一把九寸長的金屬尖刀。他續稱，雖然對方解釋刀具為之前中秋賞月時用作切月餅，但現場警員不接受，故將他拘捕。他又強調，拘捕與其年紀、性別、職業無關。

吳樂俊（中）表示，昨晚警方於炮台山及北角一帶，共拘捕29人，包括24男、5女，相信該學生記者為其中一人。（羅君豪攝）

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，昨晚警方於炮台山及北角一帶，共拘捕29人，包括24男、5女，相信該學生記者為其中一人。他表示，警員拘捕時，會觀察現場環境，了解有何資料，有足夠的表面證據才拘捕，相信當時警員的判斷是專業。

吳樂俊又稱，案件不會在拘捕後就結束，仍會作深入調查，如刑事調查警員認為證據不足，未能進一步檢控，就會釋放；如認為夠證據足夠作檢控，在法庭上仍要由法官判斷，在無疑點的情況下才會入罪。