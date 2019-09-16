中大民調：近半人給警隊0分　田北辰：再拖一個月獨立調查都無用

《逃犯條例》爭議由6月9日至今（9月16日），已踏入第100日。中文大學傳播與民意調查中心早前接受《明報》委託進行調查。調查發現，特首林鄭月娥月初宣布4大措施，包括撤回修例，有超過四分之三受訪者表示不足夠，七成人認為至低限度要成立獨立調查委員會。 另外，警隊的執法水平亦備受關注。自6月中警民衝突爆發以來，受訪者對警隊的不滿持續攀升，在9月初調查中，近半受訪者對於警隊的表現給予0分「完全唔信任」的評價。 立法會議員、保安事務委員會成員田北辰認為，市民對警方信任跌至低點，情況並不理想，但認為示威者的武力升級同樣需要正視。他認為，獨立調查委員會是一定要設立，估計風波若再拖一至兩個月，屆時政府回心轉意願獨立調查，恐怕也無法平風息波。

▼反修例風暴▼

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林鄭四大措施 4分3受訪者拒收貨

林鄭於9月4日宣布撤回修例、為監警會加入新成員、連同司局長落區聽取民意、成立專家小組研究社會深層次問題。調查以隨機抽樣的方式，訪問了623名15歲或以上，能操粵語的香港市民（下同），發現有472人，即75.4%表示「唔足夠」，認為「足夠」的只有18.8%。

在認為4大措施不足夠的人當中，認為政府最低限度要「成立獨立調查委員會」的人，達70.8%；27%人認為要「重啟政改，落實雙普選」；20.5%認為要「不檢控或特赦被捕人士」；18.1%認為要「撤回暴動定性」。

就有消息指政府考慮動用《緊急法》處理當前危機，調查顯示61.1%表示「頗反對」或「非常反對」。

最新調查指出，逾七成受訪者認為警方使用過度武力。圖為8月31日，警方在港鐵太子站追截示威者，在月台及車廂噴射胡椒噴霧和揮動警棍，波及其他乘客。（余俊亮攝）

警隊評分節節下跌 最新調查：48.3%受訪者給0分

面對近日示威者和警察雙方皆持續升級的武力，受訪者的解讀亦有明顯的變化。在6月17日至6月20日作的調查，有82.9%受訪者表示「非常同意」或「頗同意」在香港參與抗議活動，一定要堅持和平非暴力原則。到8月7日至8月13日的調查，持相同意見者跌至71.6%；到9月5日至9月11日的調查，百分比再跌至69.4%。

有關「過份武力」的指控，8月7日至8月13日的調查中，有39.5%受訪者對「示威者使用過份武力」表示「非常同意」或「頗同意」，認同「警察使用過份武力」的，則有67.7%；到9月5日至9月11日的調查，認為示威者使用過份武力的百分比微跌至39.4%，認為警察使用過份武力，升至71.7%。

對於雙方的武力升級，最新一輪調查亦有問到是誰應對暴力衝突負最大責任。認為特區政府佔最大責任的最多，達50.5%；認為是警方的有18.5%；認為是中央政府的有17.8%；認為是示威者的只有12.7%。

對於警方的信任程度，在5月23日至6月5日，即6.9遊行前的調查顯示，以10分為滿分，受訪者對警隊平均評分為5.6分，給予0分的只有6.5%。隨著示威浪潮警民衝突頻生，警隊的平均評分節節下跌，9月5日至9月11日的調查中，平均分只得2.89，給予0分的達到48.3%。（詳見下圖）

對警隊評分：

資料來源：

香港中文大學傳播與民意調查中心

有關「逃犯條例修訂草案」意見調查

調查結果

委託機構：明報

示威浪潮至今，雙方武力均有升級。圖為8月31日，示威者退到軒尼詩道莊士敦道分叉口，築起路障並放火焚燒。（羅國輝攝）

田北辰：再拖一兩個月 獨立調查都無用

田北辰是建制派中，少數明確提出政府應成立獨立調查委員會的一員，他接受《香港01》記者訪問時表示，現時要查的事愈來愈多，已非一個無調查權力的監警會可以查到。田北辰指，政府若在6月中宣布撤回修例，早已平息風波；到7月，撤回及獨立調查已成為主調；到9月才宣布撤回修例已「完全唔值錢」。他估計，如果政府再拖一、兩個月，更多市民會對整個體制失去信心，到時就算獨立調查都平息不到風波，市民會想：「拖足咁耐都唔成立，而家忽然成立？肯定有古怪。」

至於市民對警隊的信心不斷下跌，田北辰認同情況並不理想。他提到，運動初期警隊評分的跌勢較快，但現時跌勢已減慢下來，認為警方已漸漸掌握應付的方法。他亦指，一般市民和媒體認為「警察揸住枝槍，梗係要留意多啲」，所以在衝突期間，或多或少都會放大警隊的某些行為，所以警隊在輿論佔下風。但田北辰認為，示威者所使用的武力亦有明顯升級，汽油彈無論是質還是量都愈來愈強，但輿論似乎對此「麻木」了、接納程度高了，認為社會需要正視。

田：認為現時警力不足

田北辰最後提到，香港警力3萬，所接受的訓練主要亦是應付一般治安問題，而非大型社會騷動，警力是不足夠，長遠而言或要考慮擴充警力的議題。他分析，當初制訂《基本法》時大家認為有解放軍駐港部隊可協助平亂，不過時移勢易，現時一提解放軍出動，必定挑起社會對於「一國兩制玩完」的恐懼。

至於除獨立調查外，有何方法可挽回公眾對警隊信心？田指，現時警方在輿論上很被動，例如屢有傳言指示威者被捕後被警方不合理對待，無論警方如何否認，公眾亦不相信，其中一個原因是警方部分行動的透明度不足。他建議至少在現時非常時期，衝突期間所有被捕的人，一律優先送醫檢查，有醫護人員作第三方監察，並召律師釐清法律細節，才送去扣留地點，讓拘捕及扣留過程在陽光下進行。