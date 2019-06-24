【逃犯條例】中大民調：六成市民不滿政府　特首三司民望創新低

香港中文大學香港亞太研究所今日（24日）公佈2019年6月份的特區政府民望。特首林鄭月娥的評分較五月份大幅下跌10.6分至37.5分；律政司司長鄭若驊評分為26.8分，較五月份下跌6.9分，林鄭及三名司長評分同創上任以來新低。另外，約6成市民表示不信任特區政府，較上月大幅上升接近20個百分點。

逃犯條例爭議引發兩次過百萬人的遊行，及一次大規模警民衝突，令政府及各問責官員民望「插水」。（資料圖片／盧翊銘攝）

中文大學香港亞太研究所在6月17至20日進行電話訪問調查，共成功訪問了732位18歲或以上的市民。調查結果顯示，特區政府、特首林鄭月娥、三位司長及北京政府的滿意度，均比上月大幅下降，多項評分更是創林鄭上任後新低。

對特區政府表現的滿意度方面，本月僅有18.4%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較上月低4.2個百分點；表示不滿意的有60.4%，較上月大幅上升19.9個百分點，回答「普通／一半半」的則有19.8%。去年6月份不滿特區政府表現的市民只佔30.1%，本月不滿意特區政府表現的市民比率較去年同一月份高出一倍，不滿比率亦是創林鄭月娥上任新高。

林鄭月娥整體表現評分亦是創新低。本月受訪市民對她整體表現的平均評分為37.5分（由0分至100分，50分為合格），較上月評分大幅下跌10.6分。相比於去年6月，當時林鄭的評分為55.5分，較今年6月高出18分。不同年齡、教育程度及社會階層的受訪市民評分有顯著分別。30歲或以下（18.2分）、教育程度為大專或以上（32.6分）及社會階層為下層／中下層（35.0）的市民評分較低；而51歲或以上（42.1分）、教育程度為小學或以下（46.3分）及社會階層為中上層／上層（43.0）的市民對林鄭的評分則較高。

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三名司長表現的評分亦有不同程度下挫，當中律政司司長鄭若驊為三位司長中最低。調查顯示，鄭若驊的評分為26.8分，較上月下跌6.9分；政務司司長張建宗的平均評分為37.0分，較上月下跌8分；財政司司長陳茂波的平均評分為34.4分，較上月下跌3.9分。三名司長的評分亦是創上任新低。

市民對香港特區政府的不信任度也創新高。22.1%受訪市民表示信任香港特區政府，較上月輕微跌2.8個百分點；表示不信任的卻有48.9%，較上月大幅上升18.8個百分點；而回答「普通／一半半」的有26.9%，較上月下跌13.6個百分點。調查顯示不少市民由原本對特區政府有「普通／一半半」的信任程度，在經歷逃犯條例爭議後，這批市民有部份轉而傾向不信任特區政府。

而對北京中央政府的信任度方面，本月調查中表示不信任北京中央政府的有54.7%，較五月份上升13.6個百分點。而表示相信或「普通／一半半」的市民數量則輕微下降，有17.4%的受訪市民表示信任北京中央政府，較五月份下跌4.2個百分點；而回答「普通／一半半」的有24.2%，較五月份下跌4.9個百分點。