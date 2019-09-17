【非洲豬瘟】郭卓堅不滿豬即到即殺措施　官指不涉程序不公拒覆核

本港早前發現供港豬隻感染非洲豬瘟，「長洲覆核王」郭卓堅不滿政府「即到即殺」供港豬隻的做法，高等法院今（17日）頒下判詞拒絕受理其司法覆核申請。法官表示申請人並沒有實質的理據證明食衛局實施「日日清」措施，及政策欠缺合法基礎，或者不合理，或涉及程序不公。

郭卓堅不滿衞生署「日日清」豬隻的政策求司法覆核，法官拒批覆核許可。(資料圖片)

申請人為郭卓堅，答辯人為食物衞生局局長陳肇始。

郭卓堅在入稟文件指，食衛局用掩耳盜鈴的手法，將內地運港活豬，「即到即殺」出售予市民，變成好豬肉與病豬肉一齊供全港市民食用，質疑政府行政失當。郭除了要求頒令供港豬隻屠宰前，必須經香港衛生部門全部檢驗合格外，亦要求法庭頒發禁制令，禁止無食衞局發出衞生合格證書的豬隻在市面出售。

未有理據顯示政策缺合法基礎

法官引述案例指，法庭並非要替行使公職的機構考慮其決定好還是不好，法庭只能在它們的決定非法、越權、不合理、不合乎法定程序時，才能作出干預。針對本案而言，法官表示申請人並沒有實質的理據證明食衛局實施「日日清」措施及政策欠缺合法基礎，或者不合理，或涉及程序不公，而在實施「日日清」措施前，上水屠房於本年5月10日及31日均有豬隻樣本對豬瘟呈陽性反應。

法官又指，法庭沒權力制定及修改政府部門及官員制定的政策，所以法庭沒有司法管轄權頒令所有到港豬隻必須經檢驗合格後，才可以屠殺、出售及供港人士食用，或禁止沒有合格證書的新鮮豬肉在市面出售，是次司法覆核申請並非可作合理爭辯。

案件編號：HCAL1985/2019