房協長者樓換樓10月中起接受申請　料約1300個合資格單位

特首林鄭月娥於去年施政報告，提出由香港房屋協會試行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓轄下未補價資助出售房屋的年老業主可「大屋換細屋」。 房協今日（18日）宣布計劃的推行細節，當中容許年屆60歲、擁有單位業權達10年的長者業主，在於毋須補地價出售單位後，在於房委會及房協的第二市場購買面積較小的單位。計劃將於10月14日起接受申請，並將於一年後作出檢討。

房協推出的長者樓換樓計劃，預料有約39萬伙單位可供買賣。（資料圖片）

不設任何買賣時限

房協推出的「長者業主樓換樓先導計劃」，將會於10月14日起接受申請。而於計劃生效前、即10月14日前，已出售其單位的業主不能參與計劃。

計劃容許年屆60歲、並擁有單位業權滿10年或以上的長者業主，可在房協第二市場毋須補地價出售原有單位後，再於房委會或房協的第二市場內選購另一面積較小的未補地價單位。而買家於成功購買單位後，首兩年內不得於任何一個第二市場轉售單位。

房協將推出「長者業主樓換樓先導計劃」。（資料圖片）

合資格業主要先按現行第二市場規定申請「可供出售證明書」外，在出售單位前先向房協申請「交易許可證」，申請費用為250元，需時約1個月。房協亦未有為出售及回購單位設有時限。不過若合資格業主希望於房委會或房協的第二市場購買單位，仍然需要向房委會或房協申請「購買資格證明書」。

當中業主及已登記家庭成員均年滿60歲的單位約有1300個，涉及11個屋苑：健康村一期及二期、家維邨、祈德尊新邨、偉景花園、樂年花園、茵怡花園、寶石大廈、翠塘花園、啟德花園、景新臺。市民可於房協網頁、房協於大坑的辦事處及「住宅發售計劃」第二市場支援服務組辦事處索取表格；可以郵寄或親身遞交表格。

申請者資格準則

１.業主及已登記家庭成員均年滿60歲或以上

2. 業主已擁有「住宅發售計劃」單位至少10年

3. 由截至申請日期之前的2年起至簽訂新單位買賣合約當日，業主無擁有任何其他香港物業