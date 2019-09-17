【監警會】警方指尚未有休班警出動警棍　上周六淘大執法為便衣警

監警會今日（17日）與投訴警察課代表舉行例會，據監警會資料，截至昨日（16日）與反修例相關公眾活動衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目，分別為224宗及399宗。224宗「須匯報投訴」涉及234名投訴人，作出共324項指控，最多指控涉及「疏忽職守」有111項。 另警務處監管處處長劉賜蕙在會上強調，休班警使用過伸縮警棍是配合「踏浪者」行動，但至今未有休班警員曾使用警棍，重申他們使用警棍時必須出展委任證。

監警會17日與投訴警察課代表舉行例會。（李澤彤攝）

監警會今日（17日）與投訴警察課代表舉行例會，早前獲特首林鄭月娥會委任加入監警會的大律師公會前主席林定國及前教育署署長余黎青萍首度出席會議。會上警務處署理助理處長（服務質素監察部）麥衛文報告投訴警察課的每月統計數字。

據監警會資料，截至昨日（16日）與反修例相關公眾活動衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目，分別為224宗及399宗。224宗「須匯報投訴」涉及234名投訴人，作出共324項指控，最多指控涉及「疏忽職守」有111項；其次是「行為不當」有83項；「不禮貌」指控有41項；有31宗涉及「毆打」；「濫用職權」、「粗言穢語」、「粗魯無禮」、「恐嚇」分別有27項、14項、12項及4項；「捏造證據」有1項。

首8個月投訴增7% 「濫用權力」增一倍半

警務處署理助理處長（服務質素監察部）麥衛文指出，今年首8個月共接獲1,034宗的投訴，較去年同時的967宗升6.9%，即多67宗。當中以「濫用權力」的投訴升幅最大，為29宗，較去年的12宗升141.7%；而「捏造證據」的投訴則為10宗，按年跌41.2%，是各種投訴中最少。

至於「疏忽職守」的投訴為525宗，按年跌5.4%；「毆打」的投訴則104宗，按年升4%；「恐嚇」的投訴為10宗，較去年的12宗降16.7%；「行為不當/態度欠佳/粗言穢言」的投訴按年升31.9%達356宗。

監警會主席梁定邦17日出席監警會例會。（李澤彤攝）

休班警用警棍需示委任證

會上有委員提及速龍小隊未有展示警員編號等，警務處監管處處長劉賜蕙回應指，現時速龍小隊的頭盔上已有可辨別的編號，警隊可以從他們當值時間及小隊，分辨出被投訴的警員。

至於休班警佩帶伸縮警棍，劉賜蕙指是配合「踏浪者」行動，推行以來，暫無休班警員使用過伸縮警棍。她表示，他們使用警棍時是需要出示委任證，而早前淘大花園的執行職務警員是便裝警員，並非休班警員。

她又說，不擔心冒警的情況會增加，至今全年只有兩宗冒警個案，與去年的數字差不多。

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