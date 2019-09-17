【港鐵出軌】93年港鐵脫卡事故成全球首宗　乘客站車廂駁位最危險

港鐵東鐵線今(17日)早發生列車出軌及脫卡事件，是近年罕有的事故。工程師盧覺強稱，列車車廂與車廂之間用鈎接駁，出現脫鈎的情況甚罕見，而乘客站在車卡間的接駁位是最危險，脫卡時有機會被拋出車外。翻查資料，是次並非首次有地鐵列車脫卡，1993年本港曾發生全球首宗列車脫卡意外。

從航拍照片可見，列車出現脫卡情況，分離成兩截。（黃偉民攝）

事發時，一列正進入紅磡站的列車，出現三卡車出軌，而第四及五卡車更脫卡的情況。有身處第六卡的乘客稱，當時車廂內有不少乘客需要站立，她亦因要站立，於車廂分離時因失重心跌倒。

列車出現脫卡情況甚罕見 乘客站在車廂接駁位最危險

工程師盧覺強表示，列車車廂與車廂之間用鈎接駁，出現脫鈎的情況甚罕見，他根據相片估計，懷疑事發時接駁的勾被出軌的前卡扯斷了，始會出現兩截分離。

據乘客描述，當時車廂內有不少乘客，部分乘客站立在車廂，盧覺強稱，若車廂分離一刻，有乘客站在車廂與車廂中間的接駁位上，會十分危險，有機會於分離一刻跌落路軌。盧覺強提醒乘客，乘客搭地鐵時，盡量不要站在接駁位，若真的站在該位置，而感覺到異常的郁動，應立即離開，行去車廂其他位置，因在車廂其他位置站立，意外時最多是跌倒在車內，不會被拋出車外，跌至路軌。

自行走下車廂做法不恰當

事發後，有片段拍攝到不少乘客打開車門，自行走下車廂，沿路軌逃生。盧覺強稱，該做法不恰當，因存在一定危機。首先是不知道是否有列車沿其他路軌駛經涉事地點，另一危機是車廂離地面有一定高度，當乘客跳下車廂時很容易發生意外。盧覺強表示，在列車停定的情況下，應該等待港鐵職員前來支援，除非列車在脫軌一刻發生火警，乘客要自行離開車廂求生。

盧覺強稱，站在車於與車卡之間的接駁位最危險，有機會拋出車外。（讀者提供圖片）

93年曾發生全球首宗脫卡意外

翻查資料，地鐵脫卡並非首次發生，1993年4月下旬，當時未與九廣鐵路合併前的地鐵公司，曾發生全球首宗脫卡意外。事發時，一列荃灣線載客列車由荃灣駛往大窩口站中途，一個車卡的連接器鬆脫，導致最後3卡車廂與前面車卡分離，失去動力後停在隧道內。惟車長未察覺列車脫卡，駛至大窩口站時，經月台職員通知才揭發事故。幸好當時車廂上沒有載滿乘客，無人站在車卡與車卡中間，令事故沒有人命傷亡。