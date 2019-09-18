【十一黃金周】酒店房價一個月跌逾五成　五星帝京一晚不需800元

反修例風波下，今年「十一黃金周」內地客在港掃貨景況或不復見。酒店房價近月瘋狂「劈價」搶客，《香港01》昨日（17日）透過住宿網站查閱10間酒店房價，以10月4日（星期五）為例，把8月底搜尋價格與昨日相比，一半酒店房價跌幅超過五成。 以紅磡都會海逸酒店為例，房價「劈價」近六成；屬五星級的旺角帝京酒店，豪華房降低也近六成，未計稅項，一晚800元有找。立法會旅遊業議員姚思榮表示，黃金周訂房率暫時只有一至兩成，估計接近遊行路線、本地品牌酒店「劈價」相對較大，部分酒店更改變經營策略，以優惠套票開闢客源，維持營運成本。

近月本港遊行示威活動不斷，銅鑼灣屢成為遊行起點，內地旅客人數明顯減少。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

每周都有示威遊行，且遍地開花，警民武力持續升級，持續逾三個月仍未平息，酒店業首當其衝。記者昨日透過住宿網站Trivago、Agoda及永安旅遊，查詢10間酒店10月4日的房價，對比在8月22日搜尋同一日的價錢，發現房價明顯「大劈價」。有位於購物區的酒店房價不用500元可入住，部分酒店標準房更平過租住劏房。

銅鑼灣珀麗酒店國慶前房價僅208元

以位於銅鑼灣、步行不用10分鐘可抵達地鐵站的香港珀麗酒店為例，在8月22日查詢一晚高級客房房價達920元，但昨日再次搜尋，已大幅減價約五成，一晚租金未連稅，只需428元。若旅客選擇9月30日開始入住，當晚更只需208元，其後數天每晚房價均是500元有找。

位於尖沙嘴的富豪九龍酒店，早前查詢10月4日當晚高級客房房價達1,275元，但昨日發現價錢調整至936元，但9月30日一晚則只需要600元，其後10月1日至3日每晚分別只需780元。

減幅最大是旺角五星級的帝京酒店，上月搜尋時該晚未連稅已要1,813元，但昨日搜尋結果顯示，已下降58％，至只需765元；紅磡都會海逸酒店情況相若，房價下調56%至一晚708元。

↓↓9月15日警察和示威者在銅鑼灣及灣仔衝突↓↓

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過往國慶假四星酒店房價動輒千元以上

酒店及餐飲從業員協會發言人指出，過去國慶假期期間吸引不少遊客來港，酒店房價一向會因供不應求而上升，油尖旺區的五星級酒店房價，最少要花上2,000多元至3,000多元一晚，四星級酒店亦至少 1,000多元一晚，但仍非常「搶手」，部份熱門酒店的房價更高。

但是，記者搜尋10月1日部分四星級酒店房價，位於油麻地的城景國際為例，當日一間雙人標準客房連稅只需399元；位於尖沙嘴的最佳盛品酒店，高級房連稅低見340元；而位於北角的香港富薈炮台山酒店，一間尊薈客房連稅也只需396元。

姚思榮擔憂若反修例風波持續蔓延，訪港旅客數字不斷下跌。（資料圖片）

姚思榮：十一黃金周訂房率只一至兩成

往年每逢黃金周，酒店房價只升不跌，但今年受反修例風波影響，房價直線下跌。姚思榮表示，8月份是傳統旅遊旺季，但訪港旅客人次比去年同期減少四成，當中內地客減少42%，海外客則減少25%，相信若風波一日未平息，旅客只會持續下跌。

姚分析指，本港品牌酒店較國際品牌受到的衝擊較大，尖沙嘴更成重災區，近月入住率跌幅逾五成。他補充指，9月下旬過去是旅遊及商務旺季，去年酒店入住率達九成，但目前只有五、六成，相信是遊行示威影響旅客到訪的心情，也擔心自身安全及交通不便。據其了解，十一黃金周目前酒店訂房率只有一至兩成，較去年同期五至六成少，但本地客仍穩定維持四成，不少家庭趁酒店推優惠而租住。



為了維持酒店營運，姚思榮稱除了「大劈價」，部分酒店改變經營策略，以捆綁住房、餐飲及景點門票的優惠套票吸客，而酒店也趁生意淡靜，要求員工放無薪假或清假，而航空公司也因減少班次而出現相近情況，相信若風波持續，有關情況會陸續發生。至於十一「煙花團」票務，他指業界仍持觀望態度及擔心當日交通情況，希望當局盡快公布當晚煙花匯演安排。