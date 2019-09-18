【施政報告】公屋聯會倡建青年住屋單位　重推「港人港樓」助置業

行政長官林鄭月娥將公布新一份施政報告，公屋聯會今日（18日）公布《青年住屋政策倡儀書》，建議政府可推出「港人首置港樓」先導計劃，規定部份發展商興建的私樓單位，只能售賣予首次置業的港人、年輕人等。另又倡房委會興建青年住屋單位，供31至57歲的非長者單身人士入住，以增加非長宿單身人士上樓機會。 公屋聯會總幹事招國偉說，會在施政報告前，將倡議書交由政府或青年發展委員會。

公屋聯會公佈《青年住屋政策倡儀書》，建議房委會可興建青年住屋單位。（王潔恩攝）

公屋聯會指，早前牽頭成立「關注青年住屋聯席」，並透過多項民意調查及交流會等，了解年輕人住屋訴求，最後撰寫《青年住屋政策倡導書》。

「關注青年住屋聯席」召集人藍偉良指出，政府自修訂《逃犯條例》後引發多場大型示威及抗爭行動，凸顯年輕人對特區政府施政不滿，相信青年住屋問題亦是不滿情緒的來源之一。

推出「港人首置港樓」

倡議書建議，政府可推出「港人首置港樓」先導計劃，透過於賣地計劃中撥出部份土地，規定發展商日後興建的私樓單位，只能售賣予首次置業的港人、青年人等。同時，單位私轉售限制仍可收緊，如延長單位轉售期，以減低炒賣機會等。

他們建議，在樓價回復平穩時，政府亦可放寬首置者的樓宇按揭貸款，協助年輕人置業。

建議房委會興建青年住屋單位

他們又說，配額及計分制壓抑了單身人士的住屋訴求，建議房委會可興建以宿舍形式的住屋單位，供31至57歲的非長者單身人士入住，而面積不少於人均居住面積7平方米。招國偉解釋，現時坊間青年宿舍的年齡限制是18至30歲，有關單位可供入住青年宿舍後的人士入住。

他們續指，至今6個青年宿舍計劃未有一項落成，建議將青年宿舍納入房屋階梯，以每年新增500個宿舍為供應目標。政府亦可設立基金，資助非牟利機構開展「共居」先導計劃。

倡提高居屋「家有兒童」家庭揀樓優次

倡儀書又提到，於現時房委會居屋計劃中，只有「家有長者」才能優先揀樓，其他核心家庭、非核心家庭等則排在後。為鼓勵港人生育及回應青年家庭住屋需求，建議提高「家有兒童」家庭的揀樓優次，並在「其他核心家庭」中列為該類別之首。

此外，他們亦重申過去曾提出的建議，包括協助首置者購買不高於600萬元的私樓單位、設立居屋白表申請者入息及資產下限、調整其綠白表比例、增加資助出售房屋計劃的單身者配額等。

藍偉良說，要建決房屋問題，政府必須要「開源」取回土地，包括利用《收回土地條例》等，而最快方法是收回粉嶺高球場。