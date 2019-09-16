房委會擬抽樣提前審查公屋申請　尹兆堅批不近人情：猶如「篤數」

消息指，房委會擬於明年第四季起，隨機抽選5%至10%輪候公屋逾2.5年、一年內仍未有機會上樓的人士，提前審查其資格，若不符合將被DQ(取消資格)。 房委會資助房屋小組委員、民主黨議員尹兆堅批評，有關建議本末倒置。他解釋，現時公屋供應量不足，但政府為了縮短輪候冊數字，卻在需求上「落刀」，猶如「篤數」。他又指，根據現時要求，只有領取最低工資的人士才有資格申請公屋。按照最新建議，申請家庭要隨時確保輪候時間內收入無波動，屆時只有「比基層更基層」的人才可入住公屋，做法不近人情。

消息指，房委會擬推新機制，輪候公屋逾2.5年而未來一年內，尚未到達詳細資格審查階段的申請者，會隨機抽選5%至10%，要求他們申報是否仍合資格。（資料圖片）

尹兆堅說，現時公屋輪候時間冗長，主因是供應量脫節，但政府卻在需求上「落刀」，他認為該做法本末倒置，更對輪候者不公平。他批評，政府借此方法「篤數」，以減少輪候冊數字，猶如只為面子，而非解決現實問題。

「比基層更基層」的人才可上樓

他又指，過去房屋署「派樓」前一刻才進行審查工作，惟按照現時輪候時間，一般家庭或要等候7至8年才可「上樓」，即在該年期內，申請人必須每時每刻確定家庭收入無變動。他批評，政府相當不近人情，屆時只有「比基層更基層」的人才可入住公屋，「公屋邊啲人先輪到？係講緊拎最低工資嘅人……如果稍有波動，（人工）高過最低工資少少，咁就唔係基層、無權排（公屋）？」

郭偉強：做法擾民 公屋聯會：玩數字遊戲

房委會資助房屋小組委員、工聯會議員郭偉強同樣指出，有關做法擾民。他說，雖然此舉可有助房委會掌握申請者數目，但申請人要隨時確保符合資格，或會形成龐大的心理壓力。

公屋聯會主席文裕明認為，政府希望利用新機制縮短輪候時間，只是轉移時間、玩數字遊戲，甚至有機會對申請人做成滋擾。