海洋公園「哈囉喂全園祭」 增晚間巡遊　並向離開旅客派「吉儀」

一年一度的海洋公園哈囉喂將於10月推行，今年活動將涵蓋香港傳統鬼文化，令驚嚇程度全面升級，而恐怖元素亦會由鬼屋延伸至全園，更於黃昏5時開始恐怖升級，令人「越夜越心寒」；當中包括新增晚間巡遊表演，由地獄使者在海濱樂園抬棺出殯，進行破地獄儀式：此外，遊人在如廁時亦有可能會有恐怖體驗，惟今年不設「18禁」體驗，海洋公園表示將一如以往地保障旅客安全。 另外，海洋公園今年亦為遊人提供早鳥優惠，遊人在9月30日前購買指定門票將可享高達130元折扣。

一年一度的海洋公園「「哈囉喂全園祭」將於10月推行，今年的哈囉喂將以香港傳統鬼文化為主。(梁鵬威攝)

萬聖節臨近，海洋公園今日（22日）宣布推行「哈囉喂全園祭2019」活動，在10月4日至31日期間指定10日詭異氣氛彌漫全園，恐怖序幕於下午5時開始，有抬棺出殯、靈魂出竅、吉儀送客等，務求令人「越夜越心寒」。

吸收遊客意見 今年全面擴闊鬼屋外體驗

鑒於市場需要，今年的活動將全面升級，海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，不少遊客喜歡上年哈囉喂景點「屍營醫院」鬼屋外的佈置表演，認為這比局限於鬼屋內的體現更有趣難忘，因此今年全面擴闊及深化這概念，連去指定廁所都有機會遇上恐怖體現。

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設六大靈異鬼域 包括香港靈異結界

全園祭期間將有六大靈異鬼域，包括香港靈異結界、孟蘭老大街、末日後樂園、血祭黃泉、血獄禁區和通靈異境，多個香港經典鬼故會於香港靈異結界和孟蘭老大街出現，此外更會有神秘問米婆和算命檔口及厲鬼邨遊樂場。將喚醒港人集體恐怖回憶。

晚上會有巡遊表演以及「鬼后」控制全園厲鬼出竅

驚嚇程度會於下午5時後逐步加深，在晚上8時44分有重頭巡遊表演，地獄使者會在海濱樂園抬棺出殯，進行破地獄儀式。晚上10時30分時鬼后會控制全園厲鬼進行集體靈魂出竅，在極度詭譎的燈光音效下帶來驚嚇的表演。最後在晚上11時更有野鬼向離開的旅客派發吉儀「送客」致謝。

海洋公園亦與受千禧世代喜愛的Line Friends合作。(梁鵬威攝)

海洋公園亦與受千禧年代喜愛的Line Friends合作，請來Brown和Cony等在公園舉辦糖果祭。

票價放面，普通成人和小童（3至11歲）日間門票為港幣498元和249元，而哈囉喂優越成人和小童門票則為港幣860元和430元，遊人於9月30日前購買門票可獲早鳥優惠，高達港幣130元折扣。