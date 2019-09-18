調查指86%學童書包過重　有小二生重77.9磅　書包重22磅

本港學生課業繁重，學童的書包亦十分沉重。民建聯一項調查發現，共有86%受訪學童的書包過重，學童書包平均重量達9.46磅，調查發現有體重77.9磅的小二生，書包重達22磅，書包重量佔其體重近三成。

在場參與「磅書包活動」的戴小朋友(右一)，書包重9.24磅，而但他的體重為72.6磅 ，即書包重量佔其體重逾一成。(侯彩琳攝)

民建聯家庭事務委員會在今年9月6至18日期間在全港進行調查，共為475多位小學生磅書包；以書包重量不超過體重十分之一為標準，發現有86%學童的書包過重，而整體書包重量平均達9.46磅，在九龍城區的調查中更有體重77.9磅的小二生，書包重達22磅，書包重量佔其體重近三成。

有小三生首日上學須帶齊30本課本

梁太表示，她就讀於三年級的兒甥女開學第一日便要帶齊30本課本回校，而日常都要帶10多本書及各類功課；而她就讀二年級的女兒，每日亦要帶約7本書回校，十分辛苦；她擔心女兒的脊椎和身高發育，會因書包重量而受影響，因此更為她購買價值1300元、具有護脊椎功能的書包。

小四生戴小朋友書包重9.24磅，而但他的體重為72.6磅 ，即書包重量佔其體重逾一成。戴小朋友家長指，由於書包沉重，自一年級下學期開始便以手拉車幫一對孖生子女裝載書包回家。戴小朋友家長無奈感歎： 「返學大多數學生都如此，唯有幫得幾多得幾多。」

民建聯建議教育局應資助學校購買「共用課本」，購入某些科目課本供學生上課時使用；校方亦應編制更多連堂的上課時間表，以及在書桌增設可上鎖抽屜，鼓勵學生毋須使用的課本或物品存放在儲物櫃內。