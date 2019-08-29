【開學準備】護脊書包重量價錢大比併　脊醫教你揀書包小貼士

為人父母有著很多大大小小無形的負擔，有來自經濟的、家庭關係的、工作的，單純的小朋友雖沒有那麼多無形的負擔，但他們每天背負的卻是「有形」又「沉重」的負擔，就是他們背上學的書包！

註冊脊骨神經科醫生何梖榮。（受訪者提供）

如何挑選書包？

何梖榮脊醫表示，家長挑選書包時最直接的是留意重量、大小，書包本身淨重愈輕當然愈好，不過家長不單止要考慮書包淨重，更要考慮書本重量，最後小朋友肩負的總重量不應超過小朋友自己體重10-15%；而大小方面，孭帶不能分隔太開甚至橫過肩膀。

建議家長不要因為小朋友長得快，而預先買大書包給小朋友。不少護脊書包設計都附有前扣，但很多小朋友因為外觀問題而選擇不扣，何梖榮脊醫指出，這些前扣作用是增加背部與書包的接觸面，減輕脊椎負擔，還是扣上比較好，而除了前扣應扣上之外，調整孭帶至適中長度以及平衡都相當關鍵。